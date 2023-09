ORPHANED LAND: guarda il live video di “Birth Of The Three”

Comunicato stampa Century Media Records:

Gli ORPHANED LAND pubblicheranno il loro nuovo live album “A Heaven You May Create” il 1 dicembre 2023, su Century Media Records. Da oggi è disponibile il video di “Birth Of The Three”:

Orphaned Land – Birth Of The Three (The Unification) (Live @ Heichal HaTarbut, Tel Aviv 2021)

“A Heaven You May Create” è un omaggio al trentesimo anniversario della band, celebrato con uno spettacolo speciale accompagnato da un’orchestra di 60 musicisti. Il concerto è stato girato e registrato nel 2021, durante la pandemia di Covid-19 che ha portato l’intera economia mondiale a fermarsi.

“A Heaven You May Create” sarà pubblicato nei seguenti formati: https://orphanedland.lnk.to/AHeavenYouMayCreate-Livex

CD+DVD Digipak with 13 audio + video live tracks incl. an additional 3 live videos

Black 2LP Gatefold vinyl with 15 live tracks

Digital album with 15 live tracks

Tracklist:

Mabool – Overture*

Mabool (The Flood)

The Storm Still Rages Inside

Like Orpheus

The Kiss of Babylon (The Sins)**

Sapari

The Cave

In Propaganda

All Knowing Eye

Brother

A Never Ending Way**

Ocean Land (The Revelation)

Birth of the Three (The Unification)

All Is One

In Thy Never Ending Way (Epilogue)

Norra El Norra (Entering the Ark)

*DVD only

**LP, DVD and Digital album only