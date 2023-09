TREVOR RABIN: disponibile il nuovo singolo “Oklahoma”

Comunicato stampa Inside Out Music:

TREVOR RABIN, il leggendario chitarrista, compositore e produttore sudafricano, pubblicherà il suo nuovo album “Rio” il 6 ottobre 2023, il primo album non strumentale in 34 anni. Da oggi è disponibile il video del terzo singolo “Oklahoma”:

TREVOR RABIN – Oklahoma (OFFICIAL VIDEO)

Il commento di Trevor:

“Nel 1995 scrissi la prima bozza di questo testo, ispirato ai devastanti attentati di Oklahoma City. Ha traumatizzato l’intera nazione e sarà sempre un giorno buio per il paese.

È dedicato alle famiglie e agli amici che hanno perso i propri cari.”

“Rio” sarà pubblicato nei formati Ltd CD+Blu-ray Mediabook e Ltd Deluxe Gatefold Red 180g 2LP + Blu-ray (con booklet formato LP di 8 pagine e obi strip), entrambi con materiale bonus, mix 5.1 e note di copertina aggiuntive. Disponibili anche i formati canonici Standard CD Jewelcase, Gatefold 180g 2LP+LP-booklet (con incisione sul side D) e in digitale. L’artwork è stato curato dallo stesso Trevor.

Disponibile il preorder di “Rio”: https://trevorrabin.lnk.to/Rio

1. Big Mistakes

2. Push

3. Oklahoma

4. Paradise

5. Thandi

6. Goodbye

7. Tumbleweed

8. These Tears

9. Egoli

10. Toxic

Bonus track:

1. Spek & Polly

2. Fragile (Demo)

3. Georgia

Nonostante abbia scolpito una carriera lunga e diversificata, il sudafricano Trevor Rabin è meglio conosciuto per l’appartenenza agli YES durata 12 anni e quattro album oltre che per la leggendaria hit “Owner Of A Lonely Heart” entrata in cima alla classifica Billboard America. Rabin è stato inserito nella Rock And Roll Hall Of Fame con la band nel 2017 e più recentemente ha collaborato con gli ex membri degli Yes Jon Anderson e Rick Wakeman nel trio ARW.

Trevor Rabin ci ha fatto attendere a lungo dato che il suo precedente album solista “Can’t Look Away” è stato pubblicato nel 1989 mentre “Jacaranda” del 2012 era completamente strumentale. Trevor ammette che c’è stata pressione da tutte le parti, compresa la sua famiglia, per aver accelerato il processo. Tuttavia il ritardo è scusabile. Dopo aver lasciato gli Yes dopo l’album ‘Talk’ nel 1994 e in gran parte come prequel al tour come parte di ARW nel 2016, il chitarrista è entrato nel complicato mondo delle colonne sonore dei film. Il nome di Trevor appare come compositore di blockbuster come Con Air, Armageddon, Remember the Titans, Enemy Of The State, Blu Profondo, Il Sapore della Vittoria e Fuori in 60 Secondi.

“Negli ultimi dieci anni ho avuto idee, concetti che non ho potuto implementare a causa dei miei impegni. Ad essere onesti, quegli anni sono volati via in un turbine. Sapevo che questo era il momento e una volta trovato il mio slancio ho lavorato sull’album 24/7.”

