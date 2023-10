ELROW: porta 15.000 persone in Fiera a Padova

Comunicato stampa Zed:

ELROW, noto come il format di musica elettronica più pazzo del mondo, arriva per la prima volta in Italia nella sua versione XXL, ancora più grande e ancora più divertente: appuntamento il prossimo 18 novembre in Fiera di Padova!



Non era mai successo nel nostro Paese, e forse anche per questo i biglietti early bird sono andati a ruba in meno di 24 ore. Ma niente paura, perché la general admission è già partita su www.elrowpadova.com e nei circuiti Xceed, Ticketmaster e Ticketsms.



elrow è un party unico, un’esperienza in cui l’ordinario non è contemplato, ma dove esiste la ricerca dello straordinario e dell’inaspettato, il luogo dove ognuno può essere ciò che vuole.

elrow si distingue rispetto agli altri eventi simili grazie alla presenza durante gli eventi di numerosi elementi artistici e scenografici (confetti, costumi, gonfiabili, make-up, decorazioni, oggetti di scena, performance). Questa caratteristica ha fatto in modo che i party di elrow siano da tutti riconosciuti come eventi colorati, pazzi e stravaganti.

Per ricreare l’atmosfera caratteristica di elrow, a ogni evento partecipano più di 150 attori, inclusi clowns, giocolieri, performer, make-up artist e trampolieri. Inoltre, ogni evento è basato su un tema specifico, che ispira tutte le decorazioni e i costumi, dando vita – in ogni serata targata elrow – a dei veri e propri mondi a se stanti in cui il pubblico può immergersi.

A Padova, nello specifico, i 15.000 presenti avranno l’occasione di perdersi tra due diversi mondi, che occuperanno due distinti padiglioni della Fiera con i loro allestimenti stravaganti e mozzafiato: da una parte il “Triangulo de las Rowmudas” e dall’altra “Horroween”.

E se l’evento si fa XXL, anche l’organizzazione non è da meno e si prepara ad accogliere al meglio il pubblico di elrow. Rispetto all’edizione “ridotta” dello scorso anno in Fiera di Padova, sono tante le novità e i perfezionamenti in programma: un migliorato sistema di accesso e uscita dalla venue, così come il sound system, rafforzate misure di sicurezza, guardaroba ampliato, un maggior numero di bare in generale una logistica più efficiente.

Naturalmente, un ruolo di primissimo piano ce l’avrà poi la musica: a Padova sono attesi alcuni dei più famosi e amati dj e artisti internazionali, di varia estrazione a cavallo tra house e techno. La line-up verrà svelata prestissimo, ma si va sul sicuro perché elrow da questo punto di vista è una vera e propria garanzia!

L’organizzazione di elrow XXL a Padova vede la collaborazione di alcune delle realtà italiane più affermate nel mondo della musica dal vivo e del clubbing, come Parallel Management, il Muretto e Zed Live e la media partnership di Radio m2o, radio ufficiale dell’evento.

BIGLIETTI

Early bird: SOLD OUT

General Admission: 40 euro + 2 euro d.p.

Skip the queue: 55 euro + 2 euro d.p.

– accesso prioritario salta coda

VIP Area ticket: 72 euro + 2 euro d.p.

– accesso terrazza VIP

– bar dedicato

– accesso prioritario salta coda

INFO:

www.elrowpadova.com



SOCIAL elrow:

https://www.instagram.com/elrowofficial/

https://www.facebook.com/elrowofficial/