BLACKBERRY SMOKE: una data in Italia ad ottobre 2024

Comunicato stampa Barley Arts:

Tra le formazioni Southern più attese e amate dal pubblico italiano, i Blackberry Smoke torneranno in Europa il prossimo anno per presentare Be Right Here, il nuovo album in uscita il 16 febbraio per 3 Legged Records e Thirty Tigers. L’unica data prevista nel nostro paese sarà mercoledì 2 ottobre 2024 all’Alcatraz di Milano, in compagnia di una band di supporto davvero d’eccezione, The Steel Woods. I biglietti per questo evento imperdibile per i fan del genere saranno disponibili in anteprima per i fan della band dalle 10 di martedì 10 ottobre e su Ticketone e Ticketmaster dalle 10 di venerdì 13 ottobre.

Il singolo che precede la pubblicazione di Be Right Here, Dig A Hole, è la prima canzone scritta da Charlie Starr per il nuovo album ed è un potente inno all’importanza di scegliere il proprio percorso di vita, sia che si voglia cedere alle tentazioni o percorrere la retta via. «Nella vita dobbiamo tutti fare delle scelte. Faremo del bene o del male? Ameremo o odieremo? Ognuno di noi ha a disposizione un tempo determinato su questa Terra, quindi probabilmente vorrebbe trarne il meglio anziché sprecarlo.»

Dig A Hole è il pezzo principale di Be Right Here e dà il La a un nuovo grandioso set di pezzi rock’n’roll dei Blackberry Smoke. Come sempre, la band originaria della Georgia – Charlie Starr (voce e chitarra), Paul Jackson (chitarra e cori), Richard Turner (basso e cori), Brandon Still (tastiere) e Brit Turner (batteria) – si è ispirata al Southern rock, al classic rock venato di blues e al country vintage delle origini. In Be Right Here però la band suona ancora più sicura di sé, sia per la potenza del songwriting sia per l’esecuzione dei brani.

Negli ultimi vent’anni i Blackberry Smoke hanno radunato una fanbase fedelissima che ha portato gli ultimi cinque album nelle classifiche, incluso il disco del 2021 You Hear Georgia. La band lo aveva scritto durante uno dei periodi più intensi della pandemia, ma aveva aspettato di poter tornare in tour prima di pubblicato. Starr ha dichiarato che la formazione ha avuto la stesso approccio anche a Be Right Here, che ha preso forma tra fine 2022 e inizio 2023, più o meno nello stesso periodo in cui al batterista Brit Turner è stato diagnosticato un tipo di tumore al cervello chiamato glioblastoma. Oggi Turner continua a sottoporsi alle cure e rimane una forza attiva e costante all’interno della band.

Lavorando ancora una volta insieme al produttore da Grammy Award Dave Cobb, i Blackberry Smoke hanno cesellato una musica cruda e immediata, registrando insieme e dal vivo in un unico spazio; un approccio gradito allo stesso Cobb che crea un’atmosfera più rilassata. «Ricordo che alcune volte ho detto ‘Questa dovremmo rifarla’ e lui mi ha risposto ‘No, lasciala così, è magica’», racconta Starr. «È il più naturale e reale possibile.»

Ad aprire le danze saranno The Steel Woods, che con gli ultimi tre album hanno catturato il pubblico grazie al loro Southern rock potente con testi sinceri. Nel loro ultimo album On Your Time, pubblicato il 6 ottobre, intraprendono un viaggio toccante e ricco di emozioni per seguire il viaggio di Uncle Lloyd, personaggio affascinante e dissoluto che ha fatto la sua prima comparsa nell’album di debutto del 2017 Straw In The Wind. L’ultimo ambizioso album non solo mostra la loro evoluzione musicale e la capacità di raccontare una storia a episodi, ma è anche un tributo alla visione e all’eredità lasciata da Jason “Rowdy” Cope, co-fondatore scomparso poco dopo l’uscita del terzo album All of Your Stones. Guidati dal cantante, chitarrista e co-fondatore Wes Bayliss, gli Steel Woods hanno riversato cuore e anima in questo album, dando vita a un disco che dimostra la loro resilienza, crescita e spirito incrollabile.

BLACKBERRY SMOKE

Be Right Here Tour

Support: THE STEEL WOODS

Mercoledì 2 Ottobre 2024

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:30

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Pacchetti VIP disponibili in esclusiva su Ticketone.