WE WILL ROCK YOU conferma nuove tappe a Udine e Rimini a marzo

Comunicato stampa Barley Arts:

La nuova stagione di WE WILL ROCK YOU, che partirà il 4 dicembre 2023 dal Teatro Regio di Parma, si arricchisce di nuove date. Alla luce della grande richiesta, la produzione è lieta di annunciare altre repliche nel 2024: lo spettacolo arriverà finalmente anche a Udine (il 9 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine) e Rimini (il 12 marzo al Teatro Galli).

I biglietti per la data di Udine sono già disponibili sul circuito Ticketone, mentre sarà possibile acquistare i biglietti per la data di Rimini a partire dal 3 dicembre presso il botteghino del Teatro Galli e al sito https://biglietteria.comune.rimini.it.

WE WILL ROCK YOU è uno degli spettacoli musicali più rappresentati al mondo, scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, ha collezionato 35.000 presenze in 30 repliche nella prima parte del tour 2023, tornerà ora in Italia con nuove date nelle principali città. Un rinnovato gruppo di performer è pronto a travolgere ancora una volta gli spettatori con tutta l’energia dei brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati rigorosamente live da un’eccezionale band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo. Coreografie esplosive, emozioni, risate trascineranno il pubblico al centro della storia, con la voglia di saltare sul palco per ballare insieme ai protagonisti.

Prodotto per l’Italia da Claudio Trotta per Barley Arts, We Will Rock You si è dimostrato un grande successo di pubblico e critica, capace ogni volta di rinnovarsi, grazie alla storia visionaria e attuale che porta in scena e a una galleria di indimenticabili personaggi. In un futuro distopico, in cui la musica è stata bandita poiché considerata dal potere pericolosa in quanto simbolo di unione e condivisione, un gruppo di persone molto diverse tra loro ma accomunate dalla voglia di resistere alle forze del conformismo, si ribellano e, alle prese con frustrazioni e sogni, combattono insieme per conquistare la possibilità di regalare a se stessi una vita diversa e un futuro migliore.

Così la regista Michaela Berlini presenta la nuova stagione dello spettacolo: “We will rock you anche quest’anno avrà il ritmo e l’incisività di sempre grazie alle meravigliose canzoni dei Queen che tessono il ritmo narrativo di tutta la storia e grazie alle voci incredibili degli artisti sul palco che sanno emozionare. La storia narrata in We will rock you cresce e si evolve insieme ai tempi che passano. Come in ogni edizione da me diretta, anche quest’anno ci saranno dialoghi diversi, battute nuove, poiché parte del testo è stato nuovamente rivisitato per renderlo aderente alla realtà in cui viviamo. I temi trattati, sono temi sui quali ci si interroga quotidianamente: accentramento del potere, controllo, differenza tra insegnamento e indottrinamento, omologazione attraverso la creazione di bisogni, algoritmi, intelligenza artificiale, social e come tutto ciò si ripercuote nelle relazioni sociali. Ed ecco quindi, l’egocentrismo sfrenato, il timore di esprimere sé stessi perché ci si sente diversi, la paura del giudizio spesso cattivo e lapidario delle persone e ancora la paura del futuro, in relazione anche allo stato di salute del pianeta, ma per fortuna anche e soprattutto voglia di cambiare le cose, voglia di scappare dall’omologazione attraverso la conoscenza, voglia di non essere isolati ma di stare insieme attraverso la musica. Sì, perché in ‘We will rock you’ la vera protagonista è la musica dal vivo, quella suonata con strumenti veri, quella che si fa insieme, simbolo di partecipazione e creatività, elementi fondamentali da cui partire per generare un cambiamento. In questa chiave We Will Rock You non è solo un titolo ma è una promessa”.

Di seguito la squadra al completo.

IL CAST: Alice Grasso vestirà per la prima volta i panni di Scaramouche, mentre Paolo Barillari tornerà a interpretare Khashoggi. Sul palco ritroveremo poi: Damiano Borgi, Galileo; Natascia Fonzetti, Killer Queen; Oz, Alessandra Ferrari; Brit, Mattia Braghero; Pop, Massimiliano Colonna. Voce narrante: Massimo Cotto.

L’ENSEMBLE: Claudio Cangialosi, Federico Colonnelli, Giulia Gerola, Lorenzo Longobardi, Emma Marcotulli, Monica Ruggeri, Beatrice Sartori, Davide Tagliento.

LA BAND: prima tastiera, Riccardo Di Paola; seconda tastiera, Antonio Torella; chitarre, Roberta Raschellà e Federica Pellegrinelli; basso, Alessandro Cassani; batteria, Marco Parenti.

IL TEAM CREATIVO: produttore, Claudio Trotta; regia e adattamento testi, Michaela Berlini; produttore esecutivo, Cristina Trotta; direttore musicale, Riccardo Di Paola; direttore vocale, Antonio Torella; coreografie, Gail Richardson; scenografia, Colin Mayes; disegno luci, Francesco Vignati; costumi, Nunzia Aceto; trucco e parrucco, Claudia Frigatti; sound engineer, Luca Colombo; traduzione copione originale, Raffaella Rolla.

Virgin Radio si conferma radio ufficiale del tour italiano 2024. Energizer sarà ancora una volta partner tecnico dello spettacolo.

Info: https://barleyarts.com/we-will-rock-you-conferma-nuove-tappe-a-udine-e-rimini-a-marzo/