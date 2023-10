THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS: per la prima volta in Italia

Comunicato stampa Barley Arts:

Tra le più conosciute formazioni europee Irish folk punk, i tedeschi The O’Reillys and the Paddyhats volano in Italia per la prima volta per far ballare il Legend Club di Milano domenica 25 febbraio 2024. I biglietti sono già disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Un’energia senza limiti unita al folk tradizionale, con una spolverata di punk moderno: il risultato è una simbiosi unica che arriva al pubblico fin dalla prima nota. Questa formazione di sette elementi originaria di Gevelsberg, in Germania, dal 2011 dona al mondo il proprio amore per la musica irlandese. Col loro Irish punk, The O’Reillys and the Paddyhatscreano la perfetta atmosfera di festa ovunque vadano: che sia un concerto o un festival come il Wacken Open Air, il party è garantito. Oltre 130 milioni di views su YouTube e 50 milioni di stream spianano la strada agli show del 2024!

Wake The Rebels è il sesto album di studio per la formazione e unisce il fuoco dell’indipendenza a un mix di suoni potenti e testi emozionanti. Il disco rappresenta una via di fuga musicale dalla routine e un vero risveglio per la band, che lo descrive come un inno di libertà e resistenza alle ingiustizie. I testi esprimono il desiderio di cambiamento e un invito al pubblico a ribellarsi alle norme e difendere i propri ideali. Wake The Rebels non è solo un’altra release, ma una dichiarazione che sottolinea l’urgenza di cambiare le cose e l’importanza di lottare per le proprie idee. La voce grezza e autentica del cantante Paddy Maguire conferisce all’album un tono distintivo e fa risaltare l’elemento punk nella musica della band. The O’Reillys and the Paddyhats creano un’atmosfera irresistibile che la loro fan base mondiale conosce e apprezza live da oltre dieci anni.

Paddyhats.com

THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS

Wake The Rebels tour

Domenica 25 Febbraio 2024

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 15,00 + prev.

Info: https://barleyarts.com/per-la-prima-volta-in-italia-the-oreillys-and-the-paddyhats-tra-le-piu-note-formazioni-europee-di-irish-folk-punk/