BOB DYLAN: Il 17 novembre esce “THE COMPLETE BUDOKAN 1978”

Il 17 novembre esce “Bob Dylan – The Complete Budokan“, via Columbia Records e Legacy Recording, divisione catalogo di Sony Music Entertainment, un cofanetto deluxe che celebra il 45° anniversario dei primi concerti di Bob Dylan in Giappone durante il tour mondiale del 1978.

Il cofanetto comprende infatti i due spettacoli completi, originariamente registrati su nastri analogici multitraccia a 24 canali, che si sono tenuti in Giappone alla Nippon Budokan Hall di Tokyo il 28 febbraio e 1 marzo 1978 e offre ai fan 36 performance inedite di Dylan. Non è mai stato pubblicato prima un concerto completo di quel tour!

Presentato in una lussuosa confezione deluxe, il box “The Complete Budokan 1978” include quindi le registrazioni live complete alla Nippon Budokan Hall di Tokyo in 4CD con 58 brani, di cui 36 performance inedite, riproduzioni di cimeli unici, come biglietti dei concerti, 2 poster, due annunci stampati fedeli all’originale, una copia del libretto originale di “Bob Dylan At Budokan“, un libro fotografico a colori di 60 pagine con foto inedite di Dylan sul palco e dietro le quinte, all’aeroporto, delle conferenze stampa e altro ancora, e note di copertina esclusive.

Sempre dal 17 novembre le 58 tracce saranno disponibili in digitale e uscirà “Bob Dylan – Another Budokan 1978“, un’edizione in 2LP con gli highlights del cofanetto, contenente 16 brani inediti selezionati.

Il Bob Dylan World Tour del 1978 fu il primo tour mondiale di Bob Dylan dal 1966 e rappresentò il suo ritorno live dai tempi della Rolling Thunder Revue (1975-76), con cui aveva conquistato il Nord America. Durò un anno e vide il musicista statunitense esibirsi in 114 concerti tra Asia, Oceania, Nord America ed Europa, per un pubblico complessivo di due milioni di persone.

Il tour iniziò nel febbraio 1978 con undici esibizioni storiche: i primi concerti in assoluto di Dylan in Giappone che includevano otto spettacoli al venerato Nippon Budokan Hall di Tokyo. Due degli spettacoli al Budokan, il 28 febbraio e il 1 marzo 1978, furono registrati su nastro analogico multitraccia a 24 canali. 22 performance estratte da quegli spettacoli uscirono su “Bob Dylan At Budokan“, un set composto da 2 LP pubblicato per la prima volta dalla Columbia Records solo in Giappone nel novembre 1978, seguita da un’uscita globale nell’aprile 1979 in risposta alle continue richieste.

Per le sue esibizioni del 1978, Dylan (rhythm guitar, harmonica, vocals) guidò un ensemble composto da Billy Cross (lead guitar), Ian Wallace (drums), Alan Pasqua (keyboards), Rob Stoner (bass, vocals), Steven Soles (acoustic rhythm guitar, vocals), David Mansfield (pedal steel, violin, mandolin, guitar, dobro), Steve Douglas (saxophone, flute, recorder), Bobbye Hall (percussion), Helena Springs (vocals), Jo Ann Harris (vocals) e Debi Dye (vocals). L’album “Bob Dylan At Budokan” fu prodotto da Don DeVito, che aveva anche diretto Street-Legal di Dylan, registrato e pubblicato durante il tour mondiale del 1978, con gli stessi musicisti.

Secondo Tetsuya Shiroki, co-produttore di “The Complete Budokan 1978“, le registrazioni recentemente restaurate, remixate e rimasterizzate «… catturano davvero due giorni di questo tour storico. Niente è stato rimosso o alterato in alcun modo».

Molte persone coinvolte nell’album parziale “Bob Dylan At Budokan” si sono riunite per la nuova uscita. Sotto la supervisione di Heckel Sugano, all’epoca product manager della CBS Sony per Bob Dylan in Giappone, l’ingegnere responsabile della registrazione del 1978 ha lavorato al nuovo remix del 2023 utilizzando i multi-nastri originali a 24 canali, mentre la copertina dell’album mostra opere d’arte degli stessi fotografi dell’originale.

L’ingegnere capo Tom Suzuki afferma: «Abbiamo mixato il disco con la parola chiave ‘passione’ in mente. Il risultato è un mix che supera la versione originale del 1978, fornendo un suono più nitido e chiaro in cui ogni strumento e la voce di Bob Dylan sono distintamente udibili».

Heckel Sugano afferma: «L’album completo documenta il suono straordinario dei leggendari spettacoli del Budokan che sono impressi per sempre nella storia. Abbiamo cercato di riprodurre fedelmente il suono che il pubblico giapponese ha sentito nella sala da concerto…».

Nel suo saggio di copertina per “The Complete Budokan 1978“, la critica musicale Edna Gundersen osserva che l’album originale di “Bob Dylan At Budokan” «ha subito una rivalutazione equilibrata nel corso dei decenni man mano che consumatori e critici hanno iniziato ad ammirare i suoi arrangiamenti avventurosi e le sue performance provocatorie». Annuncia la nuova uscita restaurata e rimasterizzata, scrivendo che «Catturato al Budokan, Dylan è di buon umore e concentrato. Canta con brio e urgenza, la sua voce chiara e melodica e il suo fraseggio impeccabile come sempre…. La band crepita con energia impetuosa…. (Dylan) vedeva il palco come un terreno di prova che dava vita alle sue melodie».

The Complete Budokan 1978

4-CD Deluxe Box

Live at Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan – February 28, 1978

CD1

1. A Hard Rain’s A-Gonna Fall*

2. Repossession Blues*

3. Mr. Tambourine Man*

4. I Threw It All Away*

5. Shelter From The Storm

6. Love Minus Zero/No Limit

7. Girl From The North Country*

8. Ballad Of A Thin Man*

9. Maggie’s Farm*

10. To Ramona*

11. Like A Rolling Stone*

12. I Shall Be Released*

13. Is Your Love In Vain? *

14. Going, Going, Gone*

CD2

1. One Of Us Must Know (Sooner Or Later) *

2. Blowin’ In The Wind*

3. Just Like A Woman*

4. Oh, Sister*

5. Simple Twist Of Fate

6. You’re A Big Girl Now*

7. All Along The Watchtower*

8. I Want You*

9. All I Really Want To Do*

10. Tomorrow Is A Long Time*

11. Don’t Think Twice, It’s All Right

12. Band introductions*

13. It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)

14. Forever Young

15. The Times They Are A-Changin’

Live at Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan – March 1, 1978

CD3

1. A Hard Rain’s A-Gonna Fall*

2. Love Her With A Feeling*

3. Mr. Tambourine Man

4. I Threw It All Away*

5. Love Minus Zero/No Limit*

6. Shelter From The Storm*

7. Girl From The North Country*

8. Ballad Of A Thin Man

9. Maggie’s Farm

10. One More Cup Of Coffee (Valley Below)

11. Like A Rolling Stone

12. I Shall Be Released

13. Is Your Love In Vain?

14. Going, Going, Gone

CD4

1. One Of Us Must Know (Sooner Or Later) *

2. Blowin’ In The Wind

3. Just Like A Woman

4. Oh, Sister

5. I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) *

6. You’re A Big Girl Now*

7. All Along The Watchtower

8. I Want You

9. All I Really Want To Do

10. Knockin’ On Heaven’s Door

11. The Man In Me*

12. Band introductions*

13. It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)*

14. Forever Young*

15. The Times They Are A-Changin’*

*Previously Unreleased

Another Budokan 1978

2-LP with Gatefold Sleeve

All Tracks Previously Unreleased

Live at Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan – February 28, 1978

LP1 – Side A

1. A Hard Rain’s A-Gonna Fall

2. Repossession Blues

3. Ballad Of A Thin Man

4. To Ramona

LP1 – Side B

1. Like A Rolling Stone

2. Blowin’ In The Wind

3. All Along The Watchtower

4. Tomorrow Is A Long Time

Live at Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan – March 1, 1978

LP2 – Side A

1. Love Her With A Feeling

2. I Threw It All Away

3. Girl From The North Country

4. One Of Us Must Know (Sooner Or Later)

LP2 – Side B

1. I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met)

2. You’re A Big Girl Now

3. The Man In Me

4. Forever Young