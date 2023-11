STEPHEN SANCHEZ: una data in Italia a febbraio 2024

Comunicato stampa Live Nation:

Oggi l’artista emergente e multiplatino Stephen Sanchez annuncia un grande appuntamento in Italia giovedì 22 febbraio 2024 ai Magazzini Generali di Milano. Il 22 settembre Sanchez ha pubblicato il suo album di debutto, Angel Face, composto da 13 tracce e ricco di canzoni d’amore ispirate agli anni ’50 e ’60,tra cui la hit “Until I Found You”, certificata RIAA 3 volte platino .Insieme all’album, Stephen ha pubblicato i video musicali cinematografici di “Death Of The Troubadour” e “High”, diretti da Charlie Rees.

Angel Face racconta la vita dell’immaginario Stephen Sanchez – alias “The Troubadour Sanchez” – che trova la fama grazie alla sua hit del 1958 “Until I Found You”, seguita da una tumultuosa storia d’amore con il suo nuovo amore Evangeline, mentre l’album si conclude dopo il suo prematuro omicidio nel1964. Quasi 60 anni dopo, l’album di debutto inedito di The Troubadour, Angel Face, è stato scoperto e finalmente pubblicato postumo.

Stephen Sanchez si è materializzato alla ribalta della cultura popolare con un suono tanto senza tempo quanto necessario per i tempi. È facile cullarsi nell’abbraccio del suo stile baritonale, dei suoni caldi della chitarra e del suo carisma intoccabile. La sua musica è anche un eterno punto luminoso illuminato dalla convinzione che il tipo di romanticismo e di amore che vedevamo sul grande schermo sia ancora possibile. A soli 20 anni, il cantante e chitarrista ha già incantato il pubblico di tutto il mondo. Il suo singolo di successo “Until I Found You” è diventato triplo disco di platino, è entrato nella Top 25 della Billboard Hot 100 e ha generato oltre 2 miliardi di streaming grazie all’originale, alla versione al pianoforte e al duetto con il cantante e cantautore pop Em Beihold, certificato oro. Ha tenuto esibizioni molto apprezzate al The Late Show with Stephen Colbert, al The Late Late Show with James Corden, al Late Night with Seth Meyers e al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Nel frattempo, ha registrato il tutto esaurito nel suo primo tour da headliner e si è guadagnato il plauso di Rolling Stone, Billboard, Vogue, Consequence, Grammy.com e altri ancora. Ha persino duettato “Until I Found You” con Sir Elton John durante il suo ultimo spettacolo da headliner a Glastonbury. Ora, nel suo debutto discografico del 2023, Angel Face [Mercury Records/Republic Records],racconta una storia diversa da qualsiasi altra mai sentita. Il disco raccontala storia di “The Troubadour Sanchez”, un musicista immaginario che esplose nel 1958 con “Until I Found You”, illuminò la cultura popolare e si innamorò di Evangeline nel 1964. Tuttavia, il suo debutto a lungo perduto è stato riportato alla luce 59 anni dopo sotto forma di Angel Face.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 9 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 10 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.