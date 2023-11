TATE MCRAE: una data in Italia a maggio 2024

Comunicato stampa Live Nation:

La giovanissima promessa del pop e già multiplatino Tate McRae arriva in Italia con un attesissimo appuntamento, giovedì 16 maggio 2024 al Fabrique di Milano. A soli 20 anni ha già collezionato numerosi riconoscimenti e oltre 6 miliardi di stream e la prossima primavera sarà pronta a far ballare il pubblico italiano con uno show pieno di energia.

Contemporaneamente al tour Tate McRae annuncia anche il suo secondo album “THINK LATER”, in uscita l’8 dicembre via RCARecords/Sony Music Italy. Prodotto esecutivamente con l’hitmaker Ryan Tedder (Taylor Swift, Beyoncé), “THINK LATER” e le sue canzoni sono intrise di un fascino pop e di un ritmo contagioso. Questo nuovo lavoro, che mette in luce l’inesauribile talento vocale e l’evoluzione di Tate come autrice, esplora i sentimenti, fin troppo comuni, dell’innamoramento e dell’abbraccio con le emozioni più crude che si provano quando si è in grado di seguire il proprio intuito e il proprio cuore.

“THINK LATER” conterrà la hit globale “greedy” che ad oggi vanta oltre 350 MILIONI di stream, oltre 1,5 MILIONI di video su TikTok, ha raggiunto la #1 delle classifiche globali di Spotify e Shazam, la #3 della Global Chart di Billboard. la Top 5 (#4) dell’Airplay radiofonico europeo e la Top 60 di quello italiano.

Per essere il suo più grande debutto fino ad oggi, “greedy” è stato definito da Billboard “un punto di svolta artistico… un inno propulsivo di auto-imprenditorialità costruito intorno a un gancio pop che trova la McRae che entra ed esce da un falsetto mentre emana una sicurezza incrollabile”.

L’anno prossimo, la Tate intraprenderà la sua prima tournée globale con il “THINK LATER TOUR” che si estenderà per 53 date in Europa, Regno Unito, Nord America, Australia e Nuova Zelanda. Prodotto da Live Nation, il tour prenderà il via mercoledì 17 aprile a Dublino, in Irlanda, al3Olympia Theatre, per poi proseguire a Londra, Amsterdam, Praga, Parigi, San Francisco, Los Angeles, Nashville, New York, Sydney, Melbourne e molte altre ancora, prima di concludersi a Wellington, in Nuova Zelanda, alla TSB Arena giovedì 21 novembre. charlieonnafriday si unirà a lei come supporto in tutte le date in Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

Il “THINK LATER TOUR” vedrà la Tate esibirsi nei luoghi più grandi e iconici della sua carriera, compreso il suo primo concerto da protagonista al Madison Square Garden. Le informazioni sulla vendita e l’itinerario completo sono riportate di seguito.

Tate McRae, cantautrice e ballerina nativa di Calgary, è diventata l’artista da tenere d’occhio con oltre 6,7 miliardi di stream in carriera, più di 945 milioni di visualizzazioni video, un successo da numero 1della Top 40 e molteplici successi dance da numero 1. Ha ricevuto in numerevoliriconoscimenti, tra cui le nomination per due Billboard Music Awards, un MTVVMA Award, un People’s Choice Award, quattro iHeartRadio Music Awards e nove JUNO Awards. È stata inserita nella lista 2022 Power of Young Hollywood di Variety, nella lista 21 Under 21 di Billboard negli ultimi tre anni e nella lista 30 Under 30 di Forbes nel 2021, dove è stata la musicista più giovane della lista.

Il suo singolo “you broke me first”, certificato RIAA #1 e 3x Platino, ha accumulato oltre 1,9 miliardi di stream dalla sua uscita nel 2020. Ha collaborato con diversi artisti, tra cui Regard & Troye Sivan per la loro hit dance numero 1 “You”, Khalid per il brano “working”, Tiësto per “10:35” e Jeremy Zucker per il suo singolo virale “that way”. Tate ha girato il mondo e si è esibita in vari festival musicali tra cui Lollapalooza, Bonnaroo, Firefly, The Governor’s Ball, Austin City Limits e altri ancora.

L’anno scorso la Tate ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto, i used to think i could fly, che si è piazzato al primo posto della Global Top Albums Debut Chart di Spotify, è entrato nella top 10 in diversi Paesi al momento dell’uscita e ha ottenuto oltre 1,5 miliardi di streaming fino ad oggi. Con il singolo “she’s all i wanna be”, certificato Platino dalla RIAA, e la traccia “feel like shit”, certificata Oro, l’album ha messo in mostra la Tate al massimo delle sue possibilità, con collaboratori e produttori all-star come Greg Kurstin, Finneas, Charlie Puth, Alexander 23,Blake Slatkin e altri ancora. Lo straordinario album ha ricevuto elogi da parte di Billboard, che ha dichiarato: “Tate McRae entra nella celebrità con il suo atteso album di debutto”, mentre GRAMMY.com ha affermato: “Ognibrano dimostra che McRae è pronta a diventare una delle superstar più crude e reali della sua generazione”.

I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 9 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì10 novembre sui principali circuiti di vendita.