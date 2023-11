THE DARKNESS: gli orari delle date italiane

Comunicato stampa Vertigo:

Tra pochi giorni THE DARKNESS torneranno in Italia per tre date e per celebrare il ventennale del loro album “Permission To Land”.

La band si esibirà dal vivo all’Orion di Ciampino (Roma) il 13 novembre 2023, all’Alcatraz di Milano il 14 novembre 2023 e al Vox di Nonantola (Modena) il 15 novembre 2023.

In apertura saliranno sul palco Sin+.

Il concerto di Milano sarà trasmesso in diretta in radiovisione dalle ore 21:00 su Radiofreccia e in televisione al canale 258 del Digitale Terrestre.

Radiofreccia è la radio ufficiale dei concerti dei DARKNESS.

Ultimi biglietti disponibili su Ticketone a questo indirizzo.

Di seguito dettagli e orari degli show:

Orion, Ciampino (Roma), 13 novembre

19:00 – apertura cancelli

20:00 – SIN+

21:10 – THE DARKNESS

Alcatraz, Milano, 14 novembre

19:00 – apertura cancelli

19:50 – Sin+

21:00 – The Darkness

Vox, Nonantola (Modena), 15 novembre

19:15 – apertura cancelli

20:20 – SIN+

21:30 – THE DARKNESS