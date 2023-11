VALERIA ANGIONE: aggiunte nuove date al tour

Comunicato stampa Live Nation:

Continua il grande successo di Valeria Angione con il tour del suo nuovo spettacolo “Binario 29 ¾” che registra il sold-out anche con la data del 18 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna e, a grande richiesta, aggiunge il secondo appuntamento al Teatro Augusteo di Napoli il 29 marzo 2024.

Viene annunciata oggi anche la data zero del 7 marzo 2024 al Teatro Alessandrino di Alessandria, che completa così il calendario delle 12 date previste a marzo 2024.

Il tour partirà dal Teatro Alessandrino di Alessandria il 7 marzo, per poi proseguire l’11 e il 12 marzo 2024 a Milano (Teatro Nazionale CheBanca!), il 14 a Torino (Teatro Colosseo), il 16 a Padova (Gran Teatro Geox), il 18 a Bologna (Teatro Celebrazioni), il 20 a Roma (Teatro Olimpico), il 22 a Firenze (Tuscany Hall), il 24 a Pescara (Teatro Massimo), il 26 a Bari (Teatro Team) e il 28 e il 29 a Napoli (Teatro Augusteo).

La vendita generale delle due nuove date aprirà dalle ore 12:00 di giovedì 9 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Dopo l’enorme successo del suo primo tour “Riparto da Me” che aveva visto per la prima volta l’attrice salire sul palco teatrale con uno spettacolo tutto suo per 9 date soldout –Valeria è pronta a tornare come protagonista nei migliori teatri italiani.

“Binario 29 ¾” racconterà della naturale evoluzione del personaggio di Valeria, alle prese questa volta con le tematiche di accettazione del progresso, lo scorrere del tempo e l’idea che non esista un’età precisa per raggiungere i propri traguardi. Il tutto ovviamente condito con la simpatia e l’ironia che la contraddistinguono.

Lo show, prodotto da Live Nation, racconta le sfide e le avventure del diventare una giovane adulta, mettendo inscena uno spettacolo a tutto tondo che alterna momenti comici, musica, coreografie e momenti di riflessione. Il tutto in una formula unica che aveva già reso il primo tour unico nel suo genere e apprezzato da tutte le generazioni.

Co-autori dello spettacolo sono Edoardo Nave e Marta Bedeschi.

Edoardo Nave è autore in ambito comedy e sound designer, si occupa della direzione creativa di spot pubblicitari e contenuti social. Scrive per personaggi pubblici e crea contenuti per pagine di intrattenimento di rilievo.

Instagram: @edoardonave

Marta Bedeschi si forma nella scuola di scrittura Bottega Finzioni esegue il corso di sceneggiatura della Fondazione Fare Cinema. Ha scritto la sceneggiatura di cortometraggi vincitori di festival internazionali e spettacoli teatrali e dirige artisticamente video in ambito cinematografico e pubblicitario.

Instagram: @patagonica__

I due autori fanno parte del Collettivo Mandra, un gruppo di creators di contenuti social, pubblicitari e cinematografici. Info su: www.collettivomandra.it

Scarica le foto a uso stampa qui.

Scarica le foto dello show 2022 “Riparto da me” qui.

Valeria Angione

Valeria Angione, nata il 5 novembre 1995 a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna, è un’attrice e content creator italiana. Nata da genitori napoletani, si trasferisce a Napoli a due anni.

Nel 2014 Valeria si diploma in recitazione teatrale e cinematografia. Successivamente si fa strada nel mondo del web iniziando a raccontare la sua quotidianità come studentessa universitaria creando contenuti virali e accattivanti (conseguendo la laurea in Economia e Commercio nel 2016).

Nel ottobre 2021 esce il suo primo libro “Riparti da Te(cna)”, pubblicato da Mondadori Electa. Nel marzo 2022, Valeria è tornata come protagonista in teatro, la sua prima grande passione, con uno spettacolo tutto suo: “Riparto da Me”, presenziando nei più importanti teatri italiani, iniziando proprio dal Teatro Nazionale di Milano.

È grazie alla sua simpatia e alla sua spiccata ironia che oggi Valeria conta una fan base molto affiatata di oltre 800.000 followers.

Il calendario completo del tour:

7 marzo · Alessandria, Teatro Alessandrino DATA ZERO

11 marzo · Milano, Teatro Nazionale CheBanca! SOLD-OUT

12 marzo · Milano, Teatro Nazionale CheBanca!

14 marzo · Torino, Teatro Colosseo

16 marzo · Padova, Gran Teatro Geox

18 marzo · Bologna, Teatro Celebrazioni SOLD-OUT

20 marzo · Roma, Teatro Olimpico

22 marzo · Firenze, Tuscany Hall

24 marzo · Pescara, Teatro Massimo

26 marzo · Bari, Teatro Team

28 marzo · Napoli, Teatro Augusteo

29 marzo · Napoli, Teatro Augusteo NUOVA DATA