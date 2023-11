CALIGULA’S HORSE: annunciano il nuovo album “Charcoal Grace”

Comunicato stampa:

I CALIGULA’S HORSE sono tornati! Il quartetto di Brisbane, Australia, è lieto di annunciare il nuovo album “Charcoal Grace”, in uscita a gennaio 2024, su Inside out Music.

In occasione dell’annuncio del nuovo disco i Caligula’s Horse presentano il primo singolo estratto con il video di “Golem”:

CALIGULA’S HORSE – Golem (OFFICIAL VIDEO)

Il commento della band:

“Golem parla di come tutti noi abbiamo lottato con il peso delle aspettative attraverso la pandemia. Come musicisti abbiamo sentito un forte peso, intrappolati senza sapere quando, o anche se, saremmo tornati alla vita che conoscevamo, con una costante pressione mentre stavamo creando questo nuovo capitolo. Nonostante questa sia stata la nostra personale esperienza, i temi di Golem sono qualcosa a cui tutti possiamo relazionarci.”

CALIGULA’S HORSE – “Charcoal Grace”:

The World Breathes With Me (10:00)

Golem (05:20)

Charcoal Grace I: Prey (07:48)

Charcoal Grace II: A World Without (06:48)

Charcoal Grace III: Vigil (03:22)

Charcoal Grace IV: Give Me Hell (06:13)

Sails (04:31)

The Stormchaser (05:57)

Mute (12:00)

“Charcoal Grace” è disponibile per il preorder nei seguenti formati: https://caligulashorse.lnk.to/CharcoalGrace-Bio

Ltd. CD Digipak

CD Jewelcase (US only)

Gatefold 2LP in various colours

Digital Album.