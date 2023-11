SHAWN JAMES: due date in Italia a marzo 2024

Comunicato stampa Barley Arts:

Era sbarcato in Italia la prima volta nel 2022 per uno show sold out a Milano, ora l’apprezzatissimo cantautore Shawn James torna nel nostro paese per due appuntamenti: domenica 3 marzo 2024 al Circolo Magnolia di Milano e lunedì 4 marzo al Locomotiv Club di Bologna. I biglietti saranno disponibili in anteprima per i fan dalle 10 di giovedì 16 novembre e per tutto il pubblico su Dice (entrambe le date) e Ticketone (solo Milano) dalle 10 di venerdì 17 novembre; sarà possibile acquistare – su Ticketone per la data di Milano e su Dice per quella di Bologna – dei pacchetti VIP meet&greet. Per accedere al concerto milanese sarà necessaria la tessera ARCI, mentre per quella bolognese quella AICS.

Ehi, sono Shawn James.

Ho incontrato troppi giornalisti che pensavano di potermi riassumere e trasmettere ciò di cui parlo estrapolandolo da una conversazione di un’ora in modo da poter scrivere la mia “biografia”. Che vadano al diavolo, lo dirò con parole mie.

Sono nato e cresciuto a Chicago, Illinois. Ho vissuto nella parte sud della città, dove ho frequentato una chiesa gospel. Sono sempre stato circondato da musica sincera e piena di sentimento e da persone laboriose, vere e con i piedi per terra. Nonostante non segua più alcuna religione, apprezzo quei momento e il modo in cui mi hanno plasmato e resto ciò che sono ora.

Mi sono spostato parecchio e ho vissuto in tutte le diverse parti degli Stati Uniti. Ho sviluppato il mio suono dopo aver assorbito tante culture diverse, dal mio paese come dal resto del mondo.

Ho iniziato a pubblicare la mia musica nel 2012 e da allora non mi sono più fermato. Suono tanti generi, dal folk al blues, dall’R&B, al gospel, al rock, al metal e tante altre cose in mezzo. La costante fondamentale che accomuna questi stili è che è tutto fatto con emozioni, sentimenti, cuore e tanta anima. Lo dico sul serio, e sento profondamente ciò che suono.

A volte suono cover di canzoni che mi piacciono e, anche se alcune persone potrebbero conoscermi solo per quelle, non sono certo solo un artista che fa cover.

Se vieni a vedermi suonare dal vivo e ti aspetti solo uno stile o un lato di quello che faccio, potresti rimanere deluso nell’apprendere che i miei show sono montagne russe di emozioni, stili musicali, intensità ed energia. Mi annoio facilmente e amo mescolare le cose. Sii pronto e porta i tappi per le orecchie, per ogni evenienza.

Sono sempre stato lo sfigato, per così dire, poiché non ho mai avuto il sostegno di grandi etichette discografiche, società di marketing o PR e mi piace davvero essere così. Sento di aver guadagnato ciò che ho attraverso il duro lavoro, la determinazione, un bel po’ di fortuna e gli ottimi rapporti che ho stretto con le persone incontrate lungo il mio percorso. Vivendo all’interno dell’industria musicale ho imparato molte lezioni nel modo più duro, e per me va bene. Ho visto che con il vostro supporto (di voi, ascoltatori là fuori) posso realizzare i miei sogni più sfrenati.

Se hai voglia di ascoltare un artista autentico, genuino e originale, allora sei nel posto giusto.

Spero che vi piaccia la mia musica e che vi unirete a me in questo viaggio che sono estremamente grato di aver intrapreso.

Grazie mille a tutti.

Con amore,

Shawn James

ShawnJamesMusic.com

SHAWN JAMES

I Want More Tour 2024

Domenica 3 Marzo 2024

Segrate (MI), Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Dice; pacchetti VIP disponibili in esclusiva su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

Ingresso con tessera ARCI.

Lunedì 4 Marzo 2024

Bologna, Locomotiv Club – via Sebastiano Serlio, 25/2

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti e pacchetti VIP disponibili su Dice.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

Ingresso con tessera AICS.