THE GEMS: pubblicano il folle video del terzo singolo “P.S.Y.C.H.O”

La più promettente nuova band rock, THE GEMS, formata da tre ex membri delle Thundermother, ovvero l’impareggiabile cantante Guernica Mancini, la potente batterista Emlee Johansson e a virtuosa della chitarra e del basso Mona “Demona” Lindgr, hanno pubblicato un nuovo singolo, l’energica “P.S.Y.C.H.O”, estratta dall’album di debutto, Phoenix, in uscita il 26 gennaio 2024 su Napalm Records! Con le Thundermother, le THE GEMS hanno raggiunto un impressionante #6 con gli ultimi due album nella classifica tedesca, mentre i primi singoli delle THE GEMS si sono attirati un’incredibile attenzione, raggiungendo il #2 nelle classifiche radio rock tedesche con “Like A Phoenix”.

Con la band precedente, le THE GEMS hanno dominato i palchi internazionali, elettrizzando il pubblico di rinomati festival come Wacken, Sweden Rock e Alcatraz, e sono state persino in tour con band come gli Scorpions. Il neonato trio ha già suonato i suoi primi concerti, conquistando il pubblico grazie a un’impressionante energia dal vivo.



Il video di “P.S.Y.C.H.O” può essere visto qui:



“‘P.S.Y.C.H.O’ è un brano veloce e divertente, con un ritornello che vi farà impazzire. Siamo tutti destinati a imbatterci in alcuni vampiri energetici, quindi perché non proporre un brindisi in loro onore? E chi è che inizia una canzone con una batteria così forsennata? NOI! Forse siamo noi stesse delle psicopatiche?! Guardate il video musicale per avere qualche indizio…”.

L’accattivante e cantilenante brano introduttivo “Aurora” fa risplendere la voce potente e blues della cantante Guernica Mancini e prepara la scena prima che l’invitante inno rock’n’roll “Queens” ruggisca come una celebrazione del potere femminile. Difendersi, reagire ed elevarsi sono alcuni dei temi principali dei Phoenix, di cui “Send Me To The Wolves” è un ottimo esempio. La trama della canzone è all’insegna del superamento e del non cedimento agli oppressori, prima che “Domino” porti il groove delle THE GEMS al livello delle leggendarie band di rock classico degli anni Settanta. Con brani emotivi come “Undiscovered Paths” e “Fruits Of My Labor”, le THE GEMS apportano una notevole profondità e varietà all’album, prendendo le distanze dalla loro storia. Lo splendido interludio “Maria’s Song“, con la partecipazione della violinista Maria Jern, sfuma nella toccante ballata “Ease Your Pain”, dando ulteriore spazio all’eccezionale lavoro di chitarra di Mona “Demona” Lindgren. Il brano successivo, “Running”, brilla come un sicuro successo futuro, grazie a un altro impressionante lavoro di chitarra e alla pesante batteria di Emlee Johansson, prima che la splendida versione acustica di “Like A Phoenix”, sostenuta dalla chitarra acustica del produttore Johan Randén, concluda l’album di debutto delle THE GEMS. Phoenix è stato masterizzato da Plec Johannsons (Soilwork, Hank von Hell, Firewind) e il suo artwork è stato creato dall’ex Thundermother Giorgia Carteri (Soilwork, The Nightflight Orchestra).



È chiaro che le esperte musiciste delle THE GEMS non si accontenteranno di rimanere nell’ombra dei loro precedenti successi. Con il loro debutto fresco e convincente, le THE GEMS prendono posizione e si lasciano alle spalle il passato. Non fatevi illusioni: con Phoenix, le THE GEMS conquisteranno la scena rock internazionale in un batter d’occhio.



Le THE GEMS a proposito di Phoenix dichiarano:

“Phoenix segna l’inizio, l’ascesa delle THE GEMS. Questo album vi accompagna in un viaggio attraverso uno dei nostri periodi più difficili. Attraverso questo processo creativo siamo state in grado di scavare in profondità e di lasciar andare un sacco di bagagli emotivi, e di trovare di nuovo la vera felicità nella musica. La libertà ritrovata che la nostra band ci ha dato traspare in questo album. Non potremmo essere più orgogliose di ciò che abbiamo realizzato e della vera sorellanza rock n roll e della comunità che abbiamo costruito in questi pochi mesi di esistenza. Phoenix è l’album perfetto per chi sta attraversando un momento difficile, per chi si vede strappare il tappeto da sotto i piedi e per chi, in qualche modo, trova la forza di ricostruirsi. Avrete l’intera gamma di emozioni, prodotte magistralmente dal nostro caro amico Johan Randén, con cui abbiamo anche scritto alcune delle canzoni. Ci auguriamo che la gente ami Phoenix e che si goda davvero l’epica cavalcata in cui questo album vi porterà”.

Tracklist Phoenix:

1 Aurora – Interlude

2 Queens

3 Send Me To The Wolves

4 Domino

5 Silver Tongue

6 Undiscovered Paths

7 Maria’s Song – Interlude

8 Ease Your Pain

9 Running

10 Renaissance – Interlude

11 Like A Phoenix

12 P.S.Y.C.H.O

13 Kiss it Goodbye

14 Force Of Nature

15 Fruits Of My Labor

16 Like A Phoenix – Acoustic Version

Phoenix sarà disponibile nei seguenti formati:

Die Hard Edition, 1 LP Gatefold Vinyl Orange, Red Marbled (incl Slipmat, 16p booklet, cotton bag (38x42cm) – Napalm Records Mailorder exclusive – strictly limited to 100 copies worldwide

1 LP Gatefold Vinyl Blue – Napalm Records Mailorder exclusive – strictly limited to 150 copies worldwide

1 LP Gatefold Vinyl Violet – The Gems Shop exclusive – strictly limited to 300 copies worldwide

1 LP Gatefold Vinyl Black

1 CD Digisleeve

Digital Album

THE GEMS sono:

Guernica Mancini – Voce

Emlee Johansson – Batteria

Mona “Demona” Lindgren – Chitarra, Basso



