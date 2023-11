I DIRTY HONEY in Italia l’8 marzo per presentare il nuovissimo album “Can’t Find The Brakes!!”

Comunicato stampa Barley Arts:

I DIRTY HONEY annunciano oggi un nuovo tour che include un attesissimo ritorno in Italia per una data unica ad accompagnare l’uscita del nuovo album Can’t Find The Brakes!! (Dirt Records), uscito lo scorso 3 novembre. L’appuntamento è per venerdì 8 marzo 2024 all’Alcatraz di Milano, e sarà possibile acquistare i biglietti sui circuiti Ticketone e Ticketmaster dalle 11 di venerdì 17 novembre.

A pochi giorni dalla pubblicazione, Can’t Find The Brakes!! ha già ricevuto ottimi riscontri sia dalla critica che dal pubblico, e il singolo Won’t Take Me Alive è da diverse settimane sulla vetta delle classifiche statunitensi e inglesi. L’album, prodotto da Nick DiDia e registrato nei suoi studi di Byron Bay la scorsa primavera, dà prova del talento della band in fatto di songwriting. Dal groove del primo brano della tracklist Don’t Put Out The Fire alla intensa Coming Home (Ballad of the Shire), dai riff di Satisfied al sound blueseggiante di Rebel Son, Can’t Find The Brakes!! è un distillato perfetto dell’anima dei DIRTY HONEY.

«Il making of di Can’t Find The Brakes!! è stato completamente diverso rispetto a quello dell’album Dirty Honey», dichiara il frontman Marc LaBelle. «Il Covid ha creato una situazione per la quale non ce lo siamo davvero goduto, mentre per il nuovo album siamo riusciti di nuovo a passare del tempo insieme. Abbiamo passato più di un mese insieme a Nick, il nostro produttore, nel suo studio in Australia. Già solo poter tornare fisicamente tutti in studio con lui – niente Zoom, stavolta – ci ha permesso di sperimentare, e tutto questo ha contribuito a creare l’ampio spettro di emozioni contenute nel nostro nuovo album». Continua poi LaBelle: «Uno dei punti forti di Can’t Find The Brakes!! è la varietà dell’album. In un momento in cui le band a volte vanno sul sicuro e si aggrappano a un sound specifico, i Dirty Honey lo cambiano ad ogni pezzo offrendo di tutto, dagli inni hard rock a canti più delicati. I Dirty Honey hanno appena cominciato, e se riescono a mettere insieme tutta questa gamma di stili a inizio carriera, sarà emozionante vedere dove saranno tra dieci anni».

Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto.

DIRTY HONEY

Can’t Find The Brakes!! Tour EU + UK

Venerdì 8 Marzo 2024

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 26,00 + prev. / € 30,00 in cassa la sera del concerto.