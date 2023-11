TRÉ BURT: presenta il nuovo album “Traffic Fiction” a Savona e Milano la prossima primavera

Comunicato stampa Barley Arts:

A poco più di un mese dall’uscita dell’album Traffic Fiction su Oh Boy Records – l’etichetta fondata dal leggendario John Prine – Tré Burt annuncia un tour che include due appuntamenti in Italia: martedì 16 aprile 2024 al Raindogs House di Savona e mercoledì 17 aprile all’Arci Bellezza di Milano. I biglietti per la data di Milano saranno disponibili dalle 10 di domani martedì 21 novembre su Dice, mentre quelli per la tappa savonese entreranno in vendita sul circuito Musicglue nei prossimi giorni. Per accedere a entrambi i concerti sarà necessaria anche la tessera ARCI.

Tré Burt si trovava su un palco di Philadelphia a inizio 2023 quando gli sono arrivate delle brutte notizie: suo nonno, originario proprio di quella città, era mancato. Non era una cosa inaspettata: per anni, Tommy Burt aveva affrontato una demenza precoce, e ogni volta che lo vedeva Tré si rendeva conto che un altro pezzetto di lui era scivolato via. Il nipote aveva iniziato anche a registrare le loro ultime chiacchierate in modo da poter conservare quei momenti, per quanto potessero essere ripetitivi e frammentati, prima che la possibilità di poter avere una conversazione col nonno svanisse per sempre. Traffic Fiction, il terzo album di Burt su Oh Boy Records – un’inaspettata reinvenzione musicale profondamente radicata nella sua nuova visione del soul classico – porta in sé una parte di questa relazione: il fil rouge che unisce i quattordici brani dell’album è la musica condivisa da nonno e nipote.

L’infanzia di Burt in California non è stata facile: a causa del divorzio dei genitori è costretto a spostarsi di frequente tra Sacramento e la Bay Area, ascoltando The Delfonics e Otis Redding, Marvin Gaye e The Temptations durante i lunghi viaggi in compagnia del padre. Quando diventa un musicista si trasforma in un trovatore vagabondo, che attinge al folk e al blues americano anche per necessità: d’altronde non ha senso esibirsi per strada con una band completa alle spalle. Queste radici e ambizioni compositive iniziano ad emergere nel 2021 in You, Yeah, You, la prima studio session di Burt, e fioriscono in Traffic Fiction passando dal dolce surrealismo country-soul della titletrack al rock di 2 For Tha Show.

TreBurt.com

TRÉ BURT

Traffic Fiction Tour

Martedì 16 Aprile 2024

Savona, Raindogs House – piazza Pippo Rebagliati, 1

Biglietti disponibili su Musicglue.

Posto unico: € 15,00 + prev. / € 18,00 in cassa la sera del concerto

Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI

Mercoledì 17 Aprile 2024

Milano, Arci Bellezza – via Giovanni Bellezza, 16/A

Biglietti disponibili su Dice.

Posto unico: € 15,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto

Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI