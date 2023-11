EXTREME: guarda il video di “Thicker Than Blood”

Comunicato stampa:

Gli EXTREME presentano oggi il video del brano “Thicker Than Blood”, ultimo estratto dal nuovissimo album “SIX”, pubblicato lo scorso giugno su earMUSIC.

Extreme – “Thicker Than Blood” (Official Video)

Il commento del chitarrista Nuno Bettencourt:

“Con il video ‘Thicker Than Blood’ volevamo celebrare il quinto e più importante membro della band: il pubblico!

Non importa quanto grande una band crede di essere, non si può realizzare i propri sogni di girare il mondo e fare ciò che si ama senza i propri fan. È il rapporto più importante della nostra carriera.”

“Six” è disponibile a questo link: https://officialextreme.lnk.to/SIXPR

1. RISE

2. #REBEL

3. BANSHEE

4. OTHER SIDE OF THE RAINBOW

5. SMALL TOWN BEAUTIFUL

6. THE MASK

7. THICKER THAN BLOOD

8. SAVE ME

9. HURRICANE

10. X OUT

11. BEAUTIFUL GIRLS

12. HERE’S TO THE LOSERS

“SIX” è stato registrato e prodotto dallo stesso Nuno presso il suo home studio di Los Angeles. I dodici brani di “SIX” spaziano tra puro shred a ballad molto introspettive, un marchio di fabbrica di casa EXTREME.

Gli EXTREME saranno in Italia per un’unica data sabato 16 dicembre 2023 presso l’Alcatraz Club di Milano, assieme a The Last Internationale. Biglietti disponibili a questo link: https://www.ticketone.it/event/extreme-alcatraz-17098678/