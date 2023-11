COMEDY SPECIAL, i comici più interessanti del panorama nazionale sul palco del Teatro Elfo Puccini di Milano a marzo

Comunicato stampa Barley Arts:

Comedy Special si sposta: sarà di scena mercoledì 27 marzo 2024 sul palco della Sala Bausch del Teatro Elfo Puccini di Milano. I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone.

Durante la serata, alcuni dei comici più interessanti del panorama nazionale si alterneranno sul palco sfoggiando il meglio del loro repertorio sfidandosi all’ultima battuta. Un cast di assoluto livello: Mario Raz, Carmine Del Grosso, Francesco Mileto e Francesco Arienzo.

Mario Raz

Membro del cast di Stand Up Comedy in onda su Comedy Central per 5 stagioni. Attualmente gira l’Italia con il suo secondo spettacolo, Jihad Comedy. Da anni cura la direzione artistica delle rassegne Stand up comedy in Teeria, Vigevano Estate e Firenze Comedy Show. È scrittore di racconti umoristici per la casa editrice Excalibur all’interno della raccolta Delitti Alla Milanese, sempre per Excalibur scrive un libro di black humor dal titolo Favole per Ex Bambini. Morirà a Cuba ma per il momento spera di non finire questa biografia oggi.

Carmine Del Grosso

Comico, autore, conduttore e speaker radiofonico, è nato nel 1986 a Napoli ed è tuttora incensurato. Nel 2007 si trasferisce a Roma, dove studia e scopre la passione per la comicità. Dopo due anni scrive il suo primo spettacolo comico Colpo Grosso. Nel 2012 partecipa al programma di Rai1 Di che Talento sei? condotto da Maurizio Costanzo. Tra il 2013 e il 2015 ha vinto diversi premi nazionali di comicità e i suoi pezzi sono stati trasmessi dal programma Ottovolante di Radio2. Scrive per diversi comici famosi: tutti lo cercano come ghostwriter, così non gli pagano la SIAE. Per la TV è nel cast fisso di programmi come “Stand Up Comedy” su Comedy Central, “Quelli che il Calcio” e “Battute?” su Rai2 la cui conduzione gli è stata affidata per diverse puntate.

Francesco Mileto

Calabrese classe 1993, inizia a esibirsi nel 2016 a Milano. Ha partecipato a Stand Up Comedy su Comedy Central nel 2017, nel 2019, nel 2021 e nel 2022. Fa parte del cast fisso di Battute? su Rai2 e de Il Giovane Old su RaiPlay con Nicola Savino. All’attività di comico unisce quella di autore per la tv e per il cinema. Di recente ha lavorato come autore alla realizzazione del programma La Conferenza Stampa su RaiPlay.

Di solito queste presentazioni finiscono con una battuta, ma questa, come avrete modo di capire tra pochissimi secondi, no.

Francesco Arienzo

Napoletano, classe 1981, intraprende il percorso teatrale portando in scena numerosi spettacoli, di cui oltre che attore è spesso autore e regista. Gli anni più recenti della sua carriera sono contraddistinti dall’amore per la stand-up comedy e dalla voglia di sviluppare maggiormente il suo universo comico. E sono proprio i suoi monologhi in cui descrive il suo mondo nei quali si diverte a ribaltare l’ovvio e a esaltare gli stati d’animo – anche quelli negativi – in modo cinico e delicato, già premiati in diverse manifestazioni italiane, a portarlo nel 2017 sul palco di Italia’s Got Talent. Nel 2022 entra a far parte del cast fisso di Bar Stella, lo show di Stefano De Martino, e recita in So Cast So Wine – Uomo delle stelle, la sketch-comedy in onda su Sky Uno e NOW. FUORISEDE e Campione d’Italia

COMEDY SPECIAL

con Mario Raz, Carmine Del Grosso, Francesco Mileto e Francesco Arienzo

Organizzazione e Coordinamento: Michele Costabile

Mercoledì 27 Marzo 2024

Milano, Teatro Elfo Puccini / Sala Bausch – corso Buenos Aires, 33

Inizio spettacolo h. 21:15

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto a sedere: € 15,00 + prev.