JACOB COLLIER: una data in Italia a novembre 2024

Comunicato stampa Live Nation:

Il cantante, compositore, polistrumentista e produttore Jacob Collier, vincitore di 5 Grammy, ha annunciato il suo più grande tour europeo. Il prossimo autunno, dopo l’uscita del suo attesissimo album (già nominato ai Grammy) Djesse Vol. 4 (in uscita il 29 febbraio su Decca), Collier e la sua illustre band attraverseranno il continente in un tour prodotto da Live Nation, che prenderà il via in Portogallo il 2 novembre alla Sala Tejo di Lisbona, seguito da spettacoli in Spagna, Italia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera e Francia, per culminare nel Regno Unito con uno speciale show in casa all’O2 di Londra.

L’annuncio arriva dopo l’uscita del nuovo singolo di Collier, “Witness Me”, che vede la partecipazione del cantautore canadese Shawn Mendes, del cantante rap britannico Stormzy e della leggenda del gospel Kirk Franklin, vincitrice di 19 Grammy, per un’ode commovente al potere dell’empatia. Questa settimana la BBC Radio 1 lo ha definito “il disco più caldo del mondo”.

Jacob Collier – Giovedì 7 Novembre 2024 – Alcatraz – Milano

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 30 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale si apre venerdì 1 dicembre alle ore 10:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.