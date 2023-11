NICKELBACK: una data in Italia a giugno

Comunicato stampa Live Nation:

I Nickelback tornano in Italia con un unico imperdibile appuntamento il 2 giugno 2024 all’Unipol Arena di Bologna con il loro Get Rollin’ World Tour. La band capitanata da Chad Kroeger, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi, è pronta a far scatenare il proprio pubblico con i loro più grandi successi e i brani estrapolati dall’ultimo disco Get Rollin’, uscito il 18 novembre 2022.

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 30 novembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 1 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Oggi i Nickelback, rock band pluripremiata e certificata diamante, hanno annunciato le prossime date europee del Get Rollin’ Tour, a supporto del loro decimo album in studio, GetRollin’. Dopo il grande successo riscosso nel 2023 in Nord America, il tour europeo, prodotto da Live Nation, toccherà 12 città in 8 Paesi e prenderà il via giovedì 16 maggio all’OVO Hydro di Glasgow, in Scozia, con tappe a Manchester, Londra, Birmingham, Amsterdam, Francoforte, Colonia, Zurigo, Bologna, Vienna e Praga, prima di concludersi all’Olympiahalle di Monaco, in Germania, sabato 8 giugno. Il gruppo indie-rock britannico Lottery Winners, campione d’incassi, si unirà ai Nickelback in tutte le date.

“Parliamo ancora di quello show all’MTV Day e della condivisione del palco con così tante grandi band italiane. Bologna ha tanti bei ricordi per noi e non vediamo l’ora di tornare in quella fantastica città.” – Nickelback

Il primo album dei Nickelback dopo cinque anni, Get Rollin’, è stato pubblicato il 18 novembre2022 via BMG e ha debuttato al n. 2 delle classifiche Current Rock, Alternative, Hard Music e Digital Album. Il disco è entrato anche nella ARIA Album Chart al numero 3 e nella Top 10 di Regno Unito, Canada, Germania, Australia e Austria. Inoltre, Get Rollin’ ha debuttato al primo posto in Svizzera per la prima volta nella carriera della band. L’acclamato nuovo album è un emozionante paesaggio sonoro di avventura, nostalgia ed esplorazione emotiva. Con il nuovo disco, i Nickelback continuano la loro incomparabile eredità di “una delle più grandi band del rock di sempre”, come ha osservato KERRANG, e di recente hanno celebrato un’altra pietra miliare della carriera, in occasione dei 2023 JUNO Awards, dove sono stati inseriti nella Canadian Music Hall of Fame.

NICKELBACK

I Nickelback, che nel 2023 hanno ottenuto la Canadian Music Hall of Fame e la certificazione di diamante per le vendite, sono stati nominati nel 2009 da Billboard la “rock band di maggior successo del decennio”. Celebrato a livello mondiale per i successi che hanno segnato la loro carriera e premiato “How You Remind Me”, “Photograph”, “Far Away”,”Rockstar” e altri ancora, il quartetto composto da Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger e Daniel Adair è uno dei gruppi più importanti e commercialmente validi degli ultimi due decenni. Il loro successo vanta oltre50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, consolidando il loro status di uno dei gruppi che ha venduto di più al mondo e il secondo gruppo straniero che ha venduto di più negli Stati Uniti nel decennio 2000, dietro solo ai Beatles. La loro ineluttabile e irresistibile hit “How You Remind Me” è stata nominata da Billboard “Top Rock Song of the Decade” e, secondo Nielsen Soundscan, è stata la prima canzone più ascoltata dalle radio statunitensi (in qualsiasi formato) negli anni 2000, con oltre 1,2 milioni di ascolti.

Tra tutti questi riconoscimenti, sono stati anche nominati da Billboard “Top Rock Group of the Decade” e hanno ricevuto nove nomination ai Grammy Awards, tre American Music Awards, un World Music Award, un People’s Choice Award, dodici JUNO Awards, sette Much Music Video Awards e sono stati inseriti nella Canada Walk of Fame (2007) e nella Canadian Music Hall of Fame (2023). Con piùdi 23 singoli in vetta alle classifiche e fan sparsi in tutto il mondo, i Nickelback vantano più di dodici tour mondiali consecutivi con il tutto esaurito, suonando davanti a più di 10 milioni di fan fedeli e irriducibili. La band ha concluso la tappa nordamericana del Get Rollin’ Tour di 53 date il 5ottobre e ha recentemente presentato il documentario Hate To Love: Nickelback al Toronto International Film Festival 2023.

LOTTERY WINNERS

I Lottery Winners sono la notizia più importante dell’anno per la classe operaia. Il loro quinto album in studio, Anxiety Replacement Therapy, è stato pubblicato il 28aprile 2023 e ha debuttato al numero 1 nel Regno Unito, raggiungendo la vetta della Official UK Album Charts. È stato il quinto album più venduto nella prima settimana dell’anno, vendendo più copie nel Regno Unito degli U2 e di Miley Cyrus. L’album ha ricevuto il plauso della critica mondiale ed è entrato in contatto con le persone in modo speciale. L’album affronta la malattia mentale e l’ADHD in una storia biografica e cronologica di redenzione personale. Brani come “Letter to Myself”, una canzone scritta al dodicenne Thom dopo essere stato espulso da scuola e sentirsi un disadattato, per dirgli che tutto si risolverà. Worry”, “Long Way Down” e “Sertraline”,una canzone d’amore che parla di un antidepressivo, segnano anche le parti più problematiche del disco. Man mano che l’album procede, l’atmosfera si alleggerisce e canzoni come “Not Alone” e “Let Me Down” danno conforto al viaggio di Thom. Si conclude con “Anxiety Replacement Therapy”, che unisce poeticamente tutte le altre canzoni dell’album. È davvero il momento fondamentale della band.

Già autori di numerose collaborazioni a stelle e strisce con grandi nomi del settore come Nickelback, Frank Turner, Sleeper e KT Tunstall, l’ultimo album dei Lottery Winners fissa un livello ancora più alto, con la partecipazione di artisti del calibro di Shaun Ryder, Boy George e ancora una volta Frank Turner. Il gruppo è stato trasmesso da Radio 1, Radio 2, Radio 6, Radio X, Virgin Radio, oltre che come disco della settimana e A-list su Absolute Radio. La band ha trascorso un’estate eccezionale calcando i palchi dei festival, tra cui quattro slot a Glastonbury, ed è attualmente impegnata nel suo più grande tour nel Regno Unito, che si concluderà con il tutto esaurito all’Apollo di Manchester questo dicembre.