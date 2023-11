SKID ROW: disponibile il video di “Resurrected”

Comunicato stampa:

Gli SKID ROW presentano oggi il video di “Resurrected”, quinto singolo estratto dall’ultimo album “The Gang’s All Here”:

SKID ROW – “Resurrected” (Official Video)

Il video è Stato diretto da Frank Gryner, già all’opera con video per per Alice Cooper e Def Leppard, e nasce da un’idea originale del bassista Rachel Bolan.

Il commento dello stesso Bolan:

“Essendo un fan dell’animazione, ero molto eccitato quando ci è stata presentata l’opportunità di fare un video animato. Volevo davvero dare al video una sensazione di fantascienza, qualcosa che trasmettesse al pubblico l’idea di poter affrontare qualsiasi ostacolo.”

L’album è disponibile a questo link: https://skidrow.lnk.to/TheGangsAllHereAlbum

“The Gang’s All Here” è stato prodotta da by Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Rush, Ghost).

1. Hell Or High Water

2. The Gang’s All Here

3. Not Dead Yet

4. Time Bomb

5. Resurrected

6. Nowhere Fast

7. When The Lights Come On

8. Tear It Down

9. October’s Song

10. World’s On Fire

Skid Row, ragazzi del New Jersey con attitudine punk e metal, determinati a conquistare il mondo. Divennero rapidamente un nome di punta, pubblicando alcuni dei più grandi e di maggior successo album hard rock degli anni ’80 e ’90. Quando MTV era tutto, la band multiplatino è esplosa in TV e radio di tutto il mondo con successi come “18 and Life” e “Youth Gone Wild”, raggiungendo il #1 nelle classifiche Billboard degli Stati Uniti con il secondo album “Slave To The Grind”.

SKID ROW is:

Rachel Bolan – bass, vocals (backing)

Dave “The Snake” Sabo – guitars, vocals (backing)

Scotti Hill – guitars, vocals (backing)

Rob Hammersmith – drums

Erik Grönwall – vocals (lead)

