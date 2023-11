THE SMASHING PUMPKINS e TOM MORELLO: unica data italiana al Lucca Summer Festival

Comunicato stampa:

The Smashing Pumpkins approdano al Lucca Summer Festival

Prima di loro, sul palco di Piazza Napoleone, la leggendaria chitarra di Tom Morello come speciale guest

Biglietti in vendita da venerdi’ 1° dicembre

Torna in Italia una delle band più iconiche e anticonformiste della storia di tutti i tempi. Gli Smashing Pumpkins approdano sul palco di Piazza Napoleone per un evento incredibile all’insegna della grande musica internazionale.

Evento ancora più straordinario data la presenza di Tom Morello in veste di special guest. L’iconico chitarrista dei Rage Against The Machine e Audioslave salirà sul palco in apertura di serata per scaldare il pubblico con il suo stile inimitabile.

A gennaio di quest’anno, gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato il loro ultimo album, ATUM che



porteranno live con il THE WORLD IS A VAMPIRE TOUR con il quale regaleranno al pubblico brani storici della band statunitense come anche il nuovissimo repertorio.



Quando gli Smashing Pumpkins emersero per la prima volta a Chicago nel 1988, il mondo non aveva mai sentito una band come loro. Hanno mescolato rock, pop, metal, goth, psichedelia ed elettronica in un unico caleidoscopio di melodie sdolcinate, distorsioni fuzzy, orchestrazioni ampollose e ganci incrollabili. In quanto tali, non si adattavano a nessuno schema. Al momento della loro formazione, il loro suono era diverso e completamente nuovo, e lo è ancora oggi.



Il loro album di debutto del 1991, Gish, ha infranto il record di “album indie più venduto” a livello internazionale. Il disco di platino Siamese Dream del 1993 è una delle pietre miliari della musica alternativa. Rolling Stone lo ha annoverato tra “I 500 migliori album di tutti i tempi”, mentre Pitchfork, Alternative Press e Spin lo hanno citato come uno de “I migliori album degli anni ’90”.



L’opera Mellon Collie and the Infinite Sadness ha raccolto un totale di sette nomination ai GRAMMY Award e si è portato a casa “Miglior performance hard rock con voce” per ” Bullet With Butterfly Wings.” L’album è diventato un diamante e ha generato alcuni dei più importanti inni dell’American Songbook come “Tonight, Tonight,” “Zero,” “Thirty-Three,” “Muzzle,” e “1979.”Nel frattempo, il gruppo ha vinto due MTV VMA e un American Music Award, oltre a un altro GRAMMY® Award nella categoria “Miglior performance hard rock” per “The End Is the Beginning Is the End”. Negli anni, la loro musica è apparsa nei film di David Lynch, Cameron Crowe, Kevin Smith oltre che in moltissimi altri film, serie televisive e videogiochi.



Ad oggi gli Smashing Pumpkins hanno venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo, rasentando l’onnipresenza. L’album “ATUM” del 2023 presenta 33 brani divisi in 3 atti ed è stato scritto e prodotto da Corgan.

Con l’inimitabile commistione tra rock, alternative, goth, psichedelia, elettronica e popla band ha preceduto il moderno mescolamento di generi diventato oggi luogo comune.In definitiva, gli Smashing Pumpkins hanno sfidato la musica e, alla fine, l’hanno cambiata. Li aspettiamo sul palco del Lucca Summer Festival il prossimo 6 luglio.

