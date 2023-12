BLIND CHANNEL: annunciano il nuovo album “EXIT EMOTIONS”

Comunicato stampa:

I BLIND CHANNEL pubblicano un nuovo singolo estratto dal loro prossimo album “EXIT EMOTIONS”. Cavalcando il successo del primo singolo “DEADZONE”, che è attualmente al #35 su Billboard Mainstream Rock Charts negli Stati Uniti, la band finlandese annuncia il più grande tour della propria carriera che li vedrà headliner in 30 città in tutta Europa nella primavera del 2024 oltre che presentare il nuovo singolo “DIE ANOTHER DAY”, con la partecipazione di Perttu Kivilaakso degli Apocalyptica al violoncello e RØRY dietro al microfono. Il brano vede la band esplorare il proprio lato più melodico con questa ballad, guarda il video a questo link:

Blind Channel – DIE ANOTHER DAY (feat. RØRY) [one-shot lyric video]

Il commento della band:

“‘DIE ANOTHER DAY’ riguarda una crisi esistenziale e la lotta per trovare un significato nella propria vita. Il mondo può essere un luogo piuttosto oscuro ma è anche molto bello ed è qualcosa che volevamo catturare musicalmente. Abbiamo costruito la traccia attorno a pianoforte e violoncello, l’ultimo dei quali è stato suonato dal nostro amico Perttu degli Apocalyptica. Questi strumenti non sono così spesso una parte principale nella nostra musica. La canzone vede anche come ospite la talentuosa RØRY, con la quale abbiamo scritto un paio di canzoni per il nostro prossimo album. Se hai bisogno di un motivo per morire un altro giorno, questa canzone potrebbe essere quella giusta.”

Il nuovo album “EXIT EMOTIONS” sarà pubblicato il 1 marzo 2024 su Century Media Records ed è già disponibile per il preorder nei seguenti formati:

– Ltd. Transp. Red-Black Marbled Vinyl (available at all outlets)

– Ltd. Clear Vinyl (limited to 300 units / available at Levykauppa Äx FI)

– Ltd. A/B Red & Black Split Vinyl (limited to 500 units / available at www.blindchannelofficial.com)

– Ltd. Apple Red Vinyl (available at all US outlets)

– Ltd. CD Digipak (available at all outlets)

– CD Jewelcase (available at all US outlets)

– Digital Album

Disponibili anche i precedenti singoli estratti:

“FLATLINE” – https://youtu.be/GIJE6VYsQHw?si=q-k39himgAWVoJaR

“HAPPY DOOMSDAY” – https://youtu.be/r6AWyfs_YLQ?si=UETvYtkxRYl36lnA

“DEADZONE” – https://youtu.be/qcOd9i832gk?si=fOyLiU1tdbmCMch3

BLIND CHANNEL

‘EXIT EMOTIONS’

Spring 2024 Headlining Tour

21.03 – Oberhausen, GER @ Turbinenhalle 2

22.03 – Hamburg, GER @ Markthalle

23.03 – Berlin, GER @ Columbia Theater

24.03 – Leipzig, GER @ Felsenkeller

26.03 – Stuttgart, GER @ Im Wizemann

27.03 – Munich, GER @ Backstage Werk

28.03 – Frankfurt, GER @ Batschkapp

29.03 – Bristol, ENG @ Thekla

30.03 – Wolverhampton, ENG @ KK’s Steelmill

31.03 – Glasgow, SCT @ Garage

2.04 – Manchester, ENG @ Club Academy / AC 2

3.04 – Nottingham, ENG @ Rescue Rooms

4.04 – London, ENG @ La Scala / E.B.

5.04 – Antwerp, BEL @ Zappa

6.04 – Amsterdam, NL @ Melkweg Max

8.04 – Paris, FR @ La Machine Du Moulin Rouge

9.04 – Zurich, CH @ Dynamo

11.04 – Bilbao, ESP @ Santana 27

12.04 – Madrid, ESP @ La Paqui

13.04 – Barcelona, ESP @ Apolo /Razzmatazz 2

15.04 – Milan, IT @ Alcatraz

16.04 – Vienna, AT @ Szene

17.04 – Prague, CZ @ Meet Factory

18.04 – Wroclaw, POL @ Zaklete Rewiry

19.04 – Warsaw, POL @ Proxima

20.04 – Gdansk, POL @ Parlament

22.04 – Copenhagen, DK @ Pumpehuset

23.04 – Stockholm, SWE @ Nalen Klubb / Nalen

24.04 – Oslo, NOR @ John Dee

27.04 – Tampere, FI @ Nokia Arena

BLIND CHANNEL line-up:

Joel Hokka – Vocals

Niko Vilhelm Moilanen – Vocals

Joonas Porko – Guitar

Olli Matela – Bass

Tommi Lalli – Drums

Aleksi Kaunisvesi – DJ, Percussion

BLIND CHANNEL online:

www.blindchannelofficial.com

www.instagram.com/blindchannel

www.tiktok.com/@blindchannel

www.facebook.com/BlindChannelBand