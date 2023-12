BRUCE DICKINSON: il video del nuovo singolo “Afterglow Of Ragnarok”

Comunicato stampa:

La scorsa notte BRUCE DICKINSON ha presentato il video di “Afterglow Of Ragnarok”, il primo singolo estratto dal suo nuovo album solista “The Mandrake Project”. Davanti a un pubblico affollato e durante il giorno di apertura del CCXP23, enorme Comic-Con del Brasile a San Paolo, ha presentato in anteprima il videoclip e ha rivelato ulteriori dettagli circa il nuovo album. Durante l’evento è stata annunciata anche una serie a fumetti in collaborazione con Z2, tra cui la pubblicazione 2,000 versioni esclusive CCXP.

Bruce Dickinson – Afterglow Of Ragnarok (Official Video)

“The Mandrake Project” sarà pubblicato il 1 marzo 2024 su BMG. L’album contiene 10 brani ed è stato scritto e co-prodotto assieme a Roy Z, collega di lunga data. Sonoramente pesante e ricco di trame musicali l’album presenta alcune delle migliori performance vocali della sua carriera.

Registrato in gran parte al Doom Room di Los Angeles con Roy Z in doppia veste di chitarrista e bassista, la formazione di “The Mandrake Project” è stata completata dal maestro delle tastiere Mistheria e dal batterista Dave Moreno, entrambi presenti anche nell’ultimo album solista di Bruce, “Tyranny Of Souls” del 2005.

BRUCE DICKINSON – “The Mandrake Project”

Afterglow Of Ragnarok (05.45)

Many Doors To Hell (04.48)

Rain On The Graves (05.05)

Resurrection Men (06.24)

Fingers In The Wounds (03.39)

Eternity Has Failed (06.59)

Mistress Of Mercy (05.08)

Face In The Mirror (04.08)

Shadow Of The Gods (07.02)

Sonata (Immortal Beloved) (09.51)

I fan di Bruce Dickinson e Iron Maiden noteranno che l’album presenta il curioso brano “Eternity Has Failed”, che per la prima volta è apparso in una forma diversa intitolata “If Eternity Should Fail” nell’album degli Iron Maiden del 2015 “The Book of Souls”, a dimostrazione del tempo di lavorazione di “The Mandrake Project”.

Il commento di Bruce Dickinson:

“‘Afterglow Of Ragnarok’ è una canzone pesante con un grande riff potante… ma c’è anche una vera e propria melodia nel ritornello che mostra la luce e l’ombra che porta il resto dell’album.”

Diretto dal pluripremiato regista Ryan Mackfall, scritto da Bruce Dickinson e dall’acclamato scrittore britannico Tony Lee (i cui crediti includono 2000AD, DC e Marvel che vanno da Dr Who & Star Trek a Spider Man & X-Men), il videoclip ci presenta per la prima volta Dr. Necropolis, il protagonista principale della narrazione di “The Mandrake Project”. Il video mostra l’inizio della storia, riflettendo l’oscura narrazione contenuta nel fumetto di 8 pagine incluso nel vinile 7″ del singolo. Guardalo a questo link: https://brucedickinson.lnk.to/ragnarok/youtube

Il commento del regista Ryan Mackfall:

“Ho bei ricordi di vari video musicali, molti anni prima di diventare regista. Uno di questi era ‘Can I Play With Madness’ degli Iron Maiden. Per me ha definito cos’è un video musicale. Non l’averi mai immaginato che mi sarei trovato al telefono molti anni dopo con una delle star di quel video, il signor Bruce Dickinson, per discutere di idee per un video musicale. C’è stata sin da subito molta affinità. Naturalmente la musica è una grande parte del video e reputo questo brano incredibile, sin dalla prima volta che ho premuto play. Ma al di là di questo credo fermamente che sia anche la passione dell’artista che definisce i risultati, la passione di Bruce è ineguagliabile. Spero davvero che i fan si trovino a fare il viaggio di Necropolis con il succo di mandragola più e più volte. Questo è solo l’inizio di qualcosa di molto speciale!”

Il preorder di “The Mandrake Project” è disponibile a questo link: https://brucedickinson.lnk.to/themandrakeprojectPR

“The Mandrake Project” non è solo un album ma un’oscura storia di potere, abuso e lotta per l’identità, sullo sfondo di un genio scientifico e occulto. Creata da Bruce Dickinson la serie è sceneggiata da Tony Lee e meravigliosamente illustrata da Staz Johnson per Z2 Comics, pubblicata come 12 numeri trimestrali che saranno raccolti in tre graphic novel annuali. Il primo episodio uscirà nei negozi di fumetti il 17 gennaio 2024.

Bruce Dickinson e la sua fenomenale band porteranno in vita la musica di “The Mandrake Project” con un tour il prossimo anno. Di seguito tutte le date tra cui due italiane:

Bruce Dickinson – The Mandrake Project Tour

18.04 – Diana Theater, Guadalajara, MEXICO

20.04 – Pepsi Theatre, Mexico City, MEXICO

24.04 – Live Curitiba, Curitiba, BRAZIL

25.04 – Pepsi On Stage, Porto Alegre, BRAZIL

27.04 – Opera Hall, Brasilia, BRAZIL

28.04 – Arena Hall, Belo Horizonte, BRAZIL

30.04 – Qualistage, Rio De Janeiro, BRAZIL

2.05 – Quinta Linda, Ribeirao Preto, BRAZIL

4.05 – Vibra, Sao Paulo, BRAZIL

18.05 – Barrowland Ballroom, Glasgow, UK

19.05 – O2 Academy, Manchester, UK

21.05 – Arena, Swansea, UK

23.05 – Rock City, Nottingham, UK

24.05 – O2 Forum Kentish Town, London, UK

26.05 – L’Olympia, Paris, FRANCE

28.05 – 013, Tilburg, HOLLAND

29.05 – De Oosterport, Groningen, HOLLAND

1.06 – Barba Negra, Budapest, HUNGARY

3.06 – Arenale Romane, Bucharest, ROMANIA

5-8.06 – Mystic Festival, Gdansk, POLAND *

5-8.06 – Sweden Rock Festival, Solvesborg, SWEDEN *

9.06 – Rockefeller, Oslo, NORWAY

11.06 – Grona Lund, Stockholm, SWEDEN

13.06 – House Of Culture, Helsinki, FINLAND

14.06 – Noblessner Foundry, Tallinn, ESTONIA

16.06 – Huxleys Neue Welt, Berlin, GERMANY

17.06 – Grosse Freiheit 36, Hamburg, GERMANY

19-22.06 – Copenhell, Copenhagen, DENMARK *

21.06 – Graspop Metal Meeting, Dessel, BELGIUM *

22.06 – Summerside Festival, Grenchen, SWITZERLAND *

24.06 – Zeltfestival Rhein-Neckar, Mannheim, GERMANY *

25.06 – Circus Krone, Munich, GERMANY

27-30.06 – Hellfest, Clisson, FRANCE *

30.06 – Rockhal, Esch-Sur-Alzette, LUXEMBOURG

3-6.07 – Rockharz Open Air, Ballenstedt, GERMANY *

5.07 – Ippodromo Delle Capannelle, Rock In Rome, Rome, ITALY *

6.07 – Bassano Del Grappa, Metal Park, Vicenza, ITALY *

9.07 – E-Werk, Koln, GERMANY

13.07 – Hala, Zagreb, CROATIA

16.07 – Kolodrum Arena, Sofia, BULGARIA

19.07 – Kucukciftlik Park, Istanbul, TURKEY

21.07 – Release, Athens, GREECE *

* – festival performance

La band di Bruce Dickinson comprende il chitarrista Roy Z, il batterista Dave Moreno, il bassista Tanya O’Callaghan e il tastierista Mistheria.

Per maggiori informazioni sul tour: https://brucedickinson.lnk.to/tourPR

Per maggiori informazioni sulla serie a fumetti: http://www.z2comics.com/

“The Mandrake Project” è il settimo album da solista di Dickinson e il primo dopo “Tyranny Of Souls” del 2005 e sarà pubblicato da BMG in tutto il mondo.

www.themandrakeproject.com