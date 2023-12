ORPHANED LAND: esce oggi il nuovo live album “A Heaven You May Create”

Comunicato stampa:

Gli ORPHANED LAND pubblicano oggi il loro nuovo live album “A Heaven You May Create”. Per l’occasione la band israeliana è lieta di presentare il video di “Ocean Land (The Revelation)”:

ORPHANED LAND – Ocean Land (The Revelation) (Live @ HeichalHaTarbut, Tel Aviv 2021)

Il commento del cantante Kobi Farhi:

“Così confuso ma felice di affrontare qualcosa di normale in questi giorni di guerra in Israele. Probabilmente questo è il motivo per cui la musica è stata creata in questo mondo: “A Heaven You May Create”, un messaggio che è più forte che mai, è il nome del nostro nuovo album dal vivo che celebra il nostro 30º anniversario. Augurandoci giorni migliori, fino ad allora, la musica sarà qui per abbracciare chiunque lo voglia.”

“A Heaven You May Create” è un omaggio al trentesimo anniversario della band, celebrato con uno spettacolo speciale accompagnato da un’orchestra di 60 musicisti. Il concerto è stato girato e registrato nel 2021, durante la pandemia di Covid-19.

“A Heaven You May Create” è disponibile nei seguenti formati: https://orphanedland.lnk.to/AHeavenYouMayCreate-Livex

CD+DVD Digipak with 13 audio + video live tracks incl. an additional 3 live videos

Black 2LP Gatefold vinyl with 15 live tracks

Digital album with 15 live tracks

ORPHANED LAND – “A Heaven You May Create”

Mabool – Overture*

Mabool (The Flood)

The Storm Still Rages Inside

Like Orpheus

The Kiss of Babylon (The Sins)**

Sapari

The Cave

In Propaganda

All Knowing Eye

Brother

A Never Ending Way**

Ocean Land (The Revelation)

Birth of the Three (The Unification)

All Is One

In Thy Never Ending Way (Epilogue)

Norra El Norra (Entering the Ark)

*DVD only

**LP, DVD and Digital album only