STING: una data in Sardegna ad agosto 2024

Comunicato stampa Live Nation:

Cherrytree Music Company e Live Nation annunciano che Sting, artista vincitore di 17 Grammy Award, si esibirà in un concerto speciale a Santa Margherita di Pula (CA) alla Forte Arena. I biglietti saranno in vendita giovedì 7 dicembre alle ore 10.00 su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Sting, affiancato da un’elettrizzante rock band, si esibirà in una performance esuberante e dinamica, proponendo i suoi successi più amati che attraversano la sua illustre carriera sia come membro dei Police che come artista solista. Il concerto proporrà classici senza tempo come “Fields of Gold”,”Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle” e molte altre sue canzoni iconiche.

Le recenti esibizioni di Sting sono state acclamate e definite una “masterclass” dal Times (Regno Unito); “Sting rimane un interprete innegabilmente abile con un repertorio d’oro”. Descritto come una “rara delizia” dal The Telegraph, Sting stesso è stato lodato come “quasi impareggiabile” dal The Guardian per la sua sublime alchimia pop.

I membri del Fan Club di Sting avranno la possibilità di accedere a biglietti esclusivi in prevendita prima del pubblico da martedì 5 dicembre alle 10.00 a mercoledì 6 dicembre alle 18.00 visitando il sito www.sting.com.

Per informazioni complete su tour, biglietti e fan club, visitare il sito: www.Sting.com.