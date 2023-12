BIG BIG TRAIN: guarda il video del nuovo singolo “Oblivion”

Comunicato stampa:

I BIG BIG TRAIN pubblicheranno il loro quindicesimo album “The Likes Of Us” il 1 marzo 2024, il primo della band dalla scomparsa del cantante David Longdon nel 2021. Oltre a segnare il debutto del nuovo frontman Alberto Bravin, ex membro della Premiata Forneria Marconi, “The Likes Of Us'” annuncia anche l’inizio di un nuovo rapporto con Inside Out Music. Fino ad oggi ogni album in studio è stato auto-prodotto dalla band.

“Siamo lieti di annunciare l’uscita di ‘The Likes Of Us’. Dopo gli eventi degli ultimi anni questo è un album particolarmente importante per noi, sia come band che a livello individuale. Siamo molto orgogliosi delle nuove canzoni, registrate principalmente in Italia. Lavorare insieme in una stanza ha portato ulteriore ispirazione ed energia. Siamo entusiasti dei risultati.”

In concomitanza con questo annuncio, la band presenta il primo singolo dell’album, “Oblivion”. Il video del brano è stato girato da Tim Sidwell di Towards Infinity presso l’Urban Recording Studio di Trieste:

“The Likes Of Us” uscirà in diversi formati, tra cui per la prima volta come Dolby Atmos mixato da Bruce Soord dei Pineapple Thief, mentre i mix stereo sono stati curati dall’ingegnere del suonio della band Rob Aubrey insieme ad Alberto Bravin. Il mix Dolby Atmos farà parte dell’edizione Limited CD & Blu-ray Mediabook che contiene anche l’album come 5.1 Surround Sound & 24-bit stereo ad alta risoluzione. L’album sarà disponibile anche come Gatefold 180g 2LP (disponibile nei formati nero, celeste, verde oliva e arancione), Standard CD Jewelcase e digitale. La splendida copertina è stata creata dalla collaboratrice di lunga data della band Sarah Louise Ewing, con i layout di Steve Vantsis.

Preorder: https://bigbigtrain.lnk.to/TheLikesOfUs

Light Left In The Day 06:10

Oblivion 05:27

Beneath The Masts 17:26

Skates On 04:28

Miramare 10:17

Love Is The Light 06:11

Bookmarks 06:23

Last Eleven 07:55