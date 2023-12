THUNDER: annunciano due nuovi album dal vivo

Comunicato stampa:

I THUNDER, tra le hard rock band britanniche più popolari e longeve degli ultimi 25 anni, annunciano due live album inediti, in uscita entrambi il 26 gennaio 2024, su earMUSIC.

Il primo dei due, “Live At Islington Academy”, è stato registrato durante il tour del loro ottavo album, “Robert Johnson’s Tombstone”, mentre il secondo Il secondo, “Live At Leeds” è registrato nove anni dopo, il 3 marzo 2015, come parte di un tour arena di tre date in supporto all’album “Wonder Days”.

Entrambi gli album saranno disponibili in CD, vinile e in digitale.

Di seguito tracklist e link di preorder di ciascun album:

THUNDER – “Live At Islington Academy”

Preorder: https://Thunder.lnk.to/LiveAtIslington

1. Loser

2. River Of Pain

3. The Devil Made Me Do It

4. Low Life In High Places

5. Robert Johnson’s Tombstone

6. You Can’t Keep A Good Man Down

7. Love Walked In

8. Backstreet Symphony

9. I Love You More Than Rock ‘N’ Roll

10. Dirty Love

THUNDER – “Live At Leeds”

Preorder: https://Thunder.lnk.to/LiveAtLeeds

CD1

1. Wonder Days

2. River Of Pain

3. Black Water

4. Resurrection Day

5. Broken

6. The Devil Made Me Do It

7. Empty City

8. Backstreet Symphony

9. I’ll Be Waiting

CD2

1. The Thing I Want

2. When The Music Played

3. Love Walked In

4. I Love You More Than Rock ‘N’ Roll

5. Low Life In High Places

6. Higher Ground

7. Dirty Love