Le foto del concerto di Sting a Milano

Sting è tornato in Italia con il suo show “My Songs”, un viaggio attraverso la sua carriera straordinaria. L’artista ha eseguito alcuni dei suoi successi più celebri, tra cui “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Walking on the Moon” e “Fields of Gold”, catturando l’attenzione e il cuore di ogni spettatore presente.



La sua voce e il suo inconfondibile basso hanno dimostrato perché Sting è rimasto un’icona della musica per così tanti anni. La sua abilità nel trasmettere emozioni attraverso le sue canzoni è unica, e il pubblico ha risposto presente mandando sold out il Mediolanum Forum di Milano.



Al termine della serata, mentre le note finali risuonavano nell’aria, i fan hanno lasciato la location con il cuore pieno di emozioni e la consapevolezza di aver partecipato a uno spettacolo straordinario. Sting a Milano ha confermato ancora una volta il potere duraturo della sua musica e il suo status di leggenda vivente nella scena musicale internazionale.



La scaletta del concerto di Sting a Milano

Message in a Bottle

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic

If You Love Somebody Set Them Free

Spirits in the Material World

The Hounds of Winter

If I Ever Lose My Faith in You

Fields of Gold

Brand New Day

Heavy Cloud No Rain

Shape of My Heart

Why Should I Cry for You?

All This Time

A Thousand Years

For Her Love/Amore

Walking on the Moon

So Lonely

Desert Rose

King of Pain

Every Breath You Take

BIS

Roxanne

Fragile