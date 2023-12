KAROL G: una data in Italia a giugno 2024

A grande richiesta Karol G, una delle artiste più influenti nel mondo reggaeton e latin rap, ha annunciato oggi il suo ritorno in Italia e sarà protagonista martedì 25 giugno 2024 al Mediolanum Forum di Milano.

Il nuovo album, Mañana Será Bonito” (Bichota Season), racchiude 10 tracce che incapsulano lo stesso mondo esplorato in “MAÑANA SERÁ BONITO”, ma con una nuova essenza, liberatoria, di pace e di voglia di vivere al massimo. Il disco include le collaborazioni con Chris MJ,Dei V, Kali Uchis, Peso Pluma, Ryan Castro, Tiesto e Young Miko e presenta un sound dinamico ed elettrizzante che porterà gli ascoltatori a sentirlo più epiù volte.

L’annuncio del suo quarto album in studio “Mañana Será Bonito”, completa un anno ricco di storia e di record per la star, che ha conquistato il mondo diventando la prima artista femminile a raggiungere il primo posto nella Billboard Top 200 con un album in lingua spagnola e incassando 145 milioni di dollari con 843.000 biglietti venduti in soli 18 concerti. Il progetto contiene la hit “TQG” (certificato Oro in Italia) in collaborazione con la collega Shakira e che si è rivelato essere uno dei brani più ascoltati di quest’anno, raggiungendo la posizione #1 nella classifica singoli di Spotify a livello globale. Arrivata al numero 3 della classifica di fine anno della Billboard “Top Latin Artists Chart”, la star ha recentemente conquistato la sua città natale, Medellin, con il suo MAÑANA SERÁ BONITO FEST. Con quasi95.000 presenze, il festival è stato un’esperienza unica che ha visto la partecipazione di guest star come Becky G, Feid, Peso Pluma, Romeo Santos e Tiësto.

KAROL G continua ad essere fra le artiste più ascoltate al mondo con oltre 80 miliardi di stream e oltre 19 miliardi di visualizzazioni con i suoi videoclip.

Oltre a battere i record di streaming e di tournée, Karol ha dominato il palco di festival come il Lollapalooza e di manifestazioni di premiazione come i Billboard Music Awards e i VMA 2023, in entrambi i quali si è aggiudicata ambiti premi. Il mese scorso, Karol ha trionfato ai 24° Latin GRAMMY Awards di Siviglia, aggiudicandosi uno dei premi più ambiti della serata, l’Album dell’anno, oltre a Best Urban/Fusion Performance e Best Urban Music Album. A luglio, la superstar ha battuto il record di presenze ai concerti di TODAY al Rockefeller Plaza, attirando15.000 fan.

La prevendita ufficiale dei biglietti su My Live Nation (www.livenation.it) sarà disponibile in anteprima da giovedì 14 dicembre alle ore 10:00.

La vendita generale si apre venerdì 15 dicembre alle ore 10:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.