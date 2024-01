VAREGO: pubblicano il secondo singolo “Giardini di Plastica”

Esce oggi “Giardini di Plastica”, il secondo singolo dei VAREGO estratto dal nuovo album “Denti di Cane” in uscita l’8 febbraio 2024.



Queste le parole dei VAREGO sul brano: “I Giardini Baltimora, ribattezzati da noi genovesi come “Giardini di plastica” sono un piccolo parco urbano incastonato tra Piazza Dante e il Ponte di Carignano. Un luogo davvero particolare si presenta alla vista, in un mix unico. Un rapido sguardo e si possono scorgere le Mura del Barbarossa e un misto di palazzi contemporanei. Tra gli anni 80 e 90, complice l’abbandono e il degrado, i Giardini di plastica si sono trasformati in una sorta di “ghetto verde”. Uno dei tanti luoghi in Italia dove si è consumata la strage di stato, (se la si analizza a fondo, di questo si è trattato) dell’eroina. Le morti per overdose o per il freddo erano all’ordine del giorno in quegli anni. Un ritrovo per le persone emarginate dalla società, proprio tra le sedi di agenzia delle entrate, studi notarili, camera di commercio e banche. Due mondi agli estremi, paralleli, ma fisicamente vicinissimi. Uomini con il colletto bianco e ventiquattrore da una parte, tossici e senzatetto dall’altra. Una visione brutale ma vera. Con questo brano abbiamo voluto fare una fotografia in musica di questo. Per dare voce agli “ultimi” agli “invisibili”. Persone che hanno storie alle spalle che nemmeno lontanamente immaginiamo. Persone a cui, noi più fortunati, concediamo a volte un veloce sguardo di finta pietà, per poi proseguire per la nostra strada, nella nostra routine, per mantenere il nostro illusorio benessere.

Il video è stato girato dalla Eggcreativestuff di Lorenzo Paul Santagada che dichiara: “Aspetterò la fine ridendo, le mie rughe che solcano il tuo turbamento. Gli mostrerò il mio tetto di stelle ai giardini di plastica”. Prendere questi versi e farne manifesto per una critica vestita di leggerezza e ironia di un problema serio in tutto il globo: la povertà e la guerra ai poveri. Per non soccombere di fronte al freddo, alla fame e all’indifferenza degli altri, siamo quasi costretti a riderci su, a fare di necessità virtù, a trovare la Gioia nelle cose normali che normali non sono e che anzi, vengono dichiarate fuori legge per la salvaguardia dei perbenisti e della loro delicata sensibilità. alla faccia loro abbiamo ripreso possesso dei giardini di plastica per un pomeriggio, ne abbiamo fatto la nostra casa, la nostra mensa e il nostro palco.”

Guarda il video di “Giardini di Plastica ”

https://www.youtube.com/watch?v=xy6I5VTwSkQ

Ascolta “Giardini di Plastica”

https://distrokid.com/hyperfollow/varego/giardini-di-plastica

Preordina l’album “Denti Di Cane”

https://varego.bandcamp.com/album/denti-di-cane-2



Altro su “Denti di Cane”

Guarda il video di “Macchie” qui https://www.youtube.com/watch?v=uaQQDP26AeA

Ascolta “Macchie” qui: https://distrokid.com/hyperfollow/varego/macchie



I VAREGO presenteranno le nuove tracce live durante il Release Party all’Headbangers Pub di Milano giovedì 8 febbraio, anticipato il 2 2ebbraio da un concerto a Genova al Trinità live club insieme ai Merak.



Ispirati dal brano di chiusura dell’album precedente “Raptus (un passo e muori)”, unico cantato in lingua madre, i VAREGO hanno deciso di percorrere questa nuova strada componendo il primo album interamente in Italiano. I VAREGO si sono formati a Arenzano (GE) nel 2009 e il nome deriva da una pianta locale le cui caratteristiche sono curative o venefiche in base all’intento con cui si usa. Con una matrice radicata stilisticamente nelle sonorità di band come Mastodon, Alice In Chains, Voivod e Neurosis, il gruppo ha saputo trovare nel tempo un’impronta del tutto personale. Il suono è diventato negli anni segnatamente più potente, un esantema dagli echi grunge, stoner rock, post metal e prog rock che ha spinto l’evoluzione del gruppo un passo più avanti.



VAREGO sono:

Davide Marcenaro – voce, basso

Alberto Pozzo- chitarra

Simon Lepore – batteria



DISCOGRAFIA:

TUMULTUM (2012, Argonauta Records)

BLINDNESS OF THE SUN (EP, 2013, Argonauta Records)

EPOCH (2016, Argonauta Records)

I, PROPHETIC (2019, Argonauta Records)

VAREGO (2021, indipendente)

DENTI DI CANE (2023, indipendente)

VAREGO online:

www.varego.it

www.facebook.com/varego

www.instagram.com/varego_band

https://www.youtube.com/@varego-official

https://varego.bandcamp.com/