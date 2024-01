THE SMILE: raddoppia la data romana

A grande richiesta i The Smile, il gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner, annunciano oggi il raddoppio della tappa romana. Oltre alla data già annunciata di domenica 23 giugno 2024, la band sarà protagonista di un secondo appuntamento nella Capitale lunedì 24 giugno 2024 sempre alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest.

“Friendof a Friend”, terzo singolo dopo “Bending Hectic” e “Wall of Eyes”, anticipa il nuovo album Wall Of Eyes in uscita il 26 gennaio 2024 su XL Recordings. Il disco è stato registrato tra Oxford e gli Abbey Road Studios ed è prodotto e mixato dal già collaboratore Sam Petts-Davies e gli arrangiamenti per archi sono della London Contemporary Orchestra.

Il video di Friend Of A Friend, realizzato dal regista Paul Thomas Anderson, sarà presentato in anteprima insieme all’ascolto dell’album in audio surround in una serie di eventi unici ospitati in cinema indipendenti tra il 18 e il 25 gennaio. L’evento italiano si terrà a Milano sabato 20 Gennaio alle ore 20:30 al Cinema Godard di Fondazione Prada in Largo Isarco 2.

Wall Of Eyes è il seguito del debutto del 2022 A Light For Attracting Attention, che ha ricevuto il plauso da parte di riviste come The Guardian, Pitchfork, The Observer, The Needle Drop, Rolling Stone, New York Magazine, Uncut e MOJO, e molte altre ancora.

Biglietti in vendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.