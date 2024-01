THE BLACK CROWES: a maggio al Teatro Arcimboldi di Milano

A pochi giorni di distanza dalla notizia della pubblicazione del loro primo album in 15 anni, “Happiness Bastards“, i leggendari BLACK CROWES oggi annunciano il tour 2024 che toccherà trentacinque città in Europa e Nord America la prossima primavera a supporto del nuovo lavoro. L’Happiness Bastards Tour prenderà il via dalla Grand Ole Opry House di Nashville il prossimo 2 aprile per poi proseguire il suo viaggio attraverso Nord America ed Europa e arrivare finalmente in Italia per un’unica data lunedì 27 maggio 2024 al Teatro Arcimboldi Milano. I

biglietti saranno disponibili per gli iscritti al fan club della band dalle 10 di domani, 23 gennaio; saranno disponibili per i loro follower su Spotify e per i titolari della card Tam Together del Teatro Arcimboldi Milano dalle 10 del 25 gennaio fino alle 22 dello stesso giorno e le vendite generali saranno aperte su Ticketone a partire dalle 10 di venerdì 26 gennaio. Come sempre, invitiamo il pubblico a non rivolgersi ai circuiti di vendita non autorizzati.

Il nuovo attesissimo album della band, “Happiness Bastards“, uscirà in tutto il mondo il 15 marzo tramite l’etichetta di proprietà della band, la Silver Arrow Records. Allo stesso tempo omaggio al loro passato e celebrazione del presente e del futuro, “Happiness Bastards” è il decimo album in studio dei BLACK CROWES e la loro prima musica originale a vedere la luce in 15 anni. Prodotto dal producer titolare di Grammy Award Jay Joyce, l’album si articola in dieci nuove tracce incluso un feature della superstar Lainey Wilson. In contemporanea con l’annuncio dell’album, la band ha pubblicato la strabiliante “Wanting and Waiting“, solo un assaggio di ciò che potremo presto ascoltare e un grande ritorno dello stile e dell’attitude caratteristici di una delle rock band più vitali di questa generazione.

Il 2024 segna 40 anni dalla nascita dei BLACK CROWES, e i fratelli Robinson sottolineano l’importanza di questo traguardo. Dopo decenni segnati da sesso, droga, litigi, separazioni e divorzi, si stanno lasciando tutte queste stronzate alle spalle e per ritrovarsi e celebrare il loro amore per il rock n’ roll.

Virgin Radio è la radio ufficiale dell’unica data italiana dei BLACK CROWES.

THE BLACK CROWES

Happiness Bastards Tour 2024

Lunedì 27 Maggio 2024

Milano, Teatro Arcimboldi Milano – viale dell’Innovazione, 20

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e sul sito del teatro.

Poltronissima: € 86,96 + prev.

Platea bassa gold: € 78,26 + prev.

Platea bassa II: € 69,57 + prev.

Platea alta: € 60,87 + prev.

Prima galleria: € 52,17 + prev.

Seconda galleria: € 43,48 + prev.