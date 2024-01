BRUCE DICKINSON: guarda il video del secondo singolo “Rain On The Graves”

BRUCE DICKINSON ha pubblicato il suo nuovissimo singolo “Rain On The Graves”, accompagnato da un entusiasmante video che va a presentare la live band live di Bruce, composta dal chitarrista Roy Z, dal batterista Dave Moreno, dalla bassista Tanya O’Callaghan e dal maestro delle tastiere Mistheria. Guarda il video a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=kE4xNUB2Q5E

“Rain On The Graves” è il secondo singolo estratto dal prossimo album solista di Bruce Dickinson, “The Mandrake Project”, che sarà pubblicato il 1 marzo 2024 tramite BMG. Trainato da un imponente riff di chitarra, con tastiere oscure e una performance vocale di tutto rispetto, il brano è stato ispirato da una visita piovosa alla tomba del poeta romantico William Wordsworth nel Lake District in Inghilterra. La canzone si è trasformata in una riflessione sulla natura della mortalità e sul patto con il Diavolo che gli artisti sentono di fare da quando ciò è stato reso famoso da Robert Johnson negli anni ’30.

Il commento di Bruce Dickinson:

“La parte del ritornello della canzone l’avevo scritta quando ho visitato Grasmere per un matrimonio nel 2012 e non è stato difficile anni dopo creare il resto della canzone con così tante immagini ancora salde nella mia mente!”

È una collaborazione classica tra Dickinson e Roy Z, un pezzo orecchiabile ma pesante, ricco di melodia ma con una poetica toccante, forse un ulteriore omaggio al grande poeta che ha ispirato il titolo. Il testo e la musica rievocano lo spirito di Robert Johnson al suo metaforico crocevia.

Il videoclip è stato girato interamente in Cornovaglia, in inverno, ancora una volta dal regista Ryan Mackfall. Questa volta troviamo Bruce come attore, quasi un predicatore, che fa il suo patto con il diavolo e trascina la sua band nel ‘contratto’.

“The Mandrake Project” sarà pubblicato il 1 marzo 2024 su BMG. L’album contiene 10 brani ed è stato scritto e co-prodotto assieme a Roy Z, collega di lunga data. Sonoramente pesante e ricco di trame musicali l’album presenta alcune delle migliori performance vocali della sua carriera.

Il preorder di “The Mandrake Project” è disponibile a questo link: https://brucedickinson.lnk.to/themandrakeprojectPR

BRUCE DICKINSON – “The Mandrake Project”:

Afterglow Of Ragnarok (05.45)

Many Doors To Hell (04.48)

Rain On The Graves (05.05)

Resurrection Men (06.24)

Fingers In The Wounds (03.39)

Eternity Has Failed (06.59)

Mistress Of Mercy (05.08)

Face In The Mirror (04.08)

Shadow Of The Gods (07.02)

Sonata (Immortal Beloved) (09.51)

Disponibile anche il video del primo singolo estratto “Afterglow Of Ragnarok”: https://youtu.be/yulfvacpvTc?si=N3azdSoudaB80VR2

Registrato in gran parte al Doom Room di Los Angeles con Roy Z in doppia veste di chitarrista e bassista, la formazione di “The Mandrake Project” è stata completata dal maestro delle tastiere Mistheria e dal batterista Dave Moreno, entrambi presenti anche nell’ultimo album solista di Bruce, “Tyranny Of Souls” del 2005.

“The Mandrake Project” non è solo un album ma un’oscura storia di potere, abuso e lotta per l’identità, sullo sfondo di un genio scientifico e occulto. Creata da Bruce Dickinson la serie è sceneggiata da Tony Lee e meravigliosamente illustrata da Staz Johnson per Z2 Comics, pubblicata come 12 numeri trimestrali che saranno raccolti in tre graphic novel annuali. Il primo episodio uscirà nei negozi di fumetti il 17 gennaio 2024.

Bruce Dickinson e la sua fenomenale band porteranno in vita la musica di “The Mandrake Project” con un tour il prossimo anno. Di seguito tutte le date tra cui due italiane:

Bruce Dickinson – The Mandrake Project Tour

18.04 – Diana Theater, Guadalajara, MEXICO

20.04 – Pepsi Theatre, Mexico City, MEXICO

24.04 – Live Curitiba, Curitiba, BRAZIL

25.04 – Pepsi On Stage, Porto Alegre, BRAZIL

27.04 – Opera Hall, Brasilia, BRAZIL

28.04 – Arena Hall, Belo Horizonte, BRAZIL

30.04 – Qualistage, Rio De Janeiro, BRAZIL

2.05 – Quinta Linda, Ribeirao Preto, BRAZIL

4.05 – Vibra, Sao Paulo, BRAZIL

16.05 – The Halls, Wolverhampton, UK +

18.05 – Barrowland Ballroom, Glasgow, UK

19.05 – O2 Academy, Manchester, UK

21.05 – Arena, Swansea, UK

23.05 – Rock City, Nottingham, UK

24.05 – O2 Forum Kentish Town, London, UK

26.05 – L’Olympia, Paris, FRANCE

28.05 – 013, Tilburg, HOLLAND

29.05 – De Oosterport, Groningen, HOLLAND

1.06 – Barba Negra, Budapest, HUNGARY

3.06 – Arenale Romane, Bucharest, ROMANIA

5-8.06 – Mystic Festival, Gdansk, POLAND *

5-8.06 – Sweden Rock Festival, Solvesborg, SWEDEN *

9.06 – Rockefeller, Oslo, NORWAY

11.06 – Grona Lund, Stockholm, SWEDEN

13.06 – House Of Culture, Helsinki, FINLAND

14.06 – Noblessner Foundry, Tallinn, ESTONIA

16.06 – Huxleys Neue Welt, Berlin, GERMANY

17.06 – Grosse Freiheit 36, Hamburg, GERMANY

19-22.06 – Copenhell, Copenhagen, DENMARK *

21.06 – Graspop Metal Meeting, Dessel, BELGIUM *

22.06 – Summerside Festival, Grenchen, SWITZERLAND *

24.06 – Zeltfestival Rhein-Neckar, Mannheim, GERMANY *

25.06 – Circus Krone, Munich, GERMANY

26-29.06 – Resurrection Festival, Galicia, SPAIN *+

27-30.06 – Hellfest, Clisson, FRANCE *

30.06 – Rockhal, Esch-Sur-Alzette, LUXEMBOURG

3-6.07 – Rockharz Open Air, Ballenstedt, GERMANY *

5.07 – Ippodromo Delle Capannelle, Rock In Rome, Rome, ITALY *

6.07 – Bassano Del Grappa, Metal Park, Vicenza, ITALY *

9.07 – E-Werk, Koln, GERMANY

13.07 – Hala, Zagreb, CROATIA

11-14.07 – Masters Of Rock Festival, Vizovice, Czech Republic *+

16.07 – Kolodrum Arena, Sofia, BULGARIA

19.07 – Kucukciftlik Park, Istanbul, TURKEY

21.07 – Release, Athens, GREECE *

* – festival performance

Per maggiori informazioni sul tour: https://brucedickinson.lnk.to/tourPR

Per maggiori informazioni sulla serie a fumetti: http://www.z2comics.com/

“The Mandrake Project” è il settimo album da solista di Dickinson e il primo dopo “Tyranny Of Souls” del 2005 e sarà pubblicato da BMG in tutto il mondo.

www.themandrakeproject.com