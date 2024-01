THE KID LAROI: una data in Italia ad aprile

Arriva in Italia con un’unica data il giovane hitmaker australiano The Kid Laroi sabato 27 aprile 2024 al Fabrique di Milano. L’artista considerato uno dei più importanti innovatori del panorama musicale per la combinazione di hip-hop,pop, alternative e indie sarà protagonista con un sensazionale appuntamento volto a esaltare il proprio pubblico.

The Kid Laroi è tornato venerdì 26 gennaio con la sua prima uscita ufficiale dell’anno, “HEAVEN”. Dopo aver presentato il brano in anteprima sui social lo scorso anno, Laroi ha pubblicato questa ballata cruda ed emotiva. La canzone trasuda onestà emotiva, in un modo che è familiare a Laroi, poiché l’artista è alle prese con l’oscurità e i suoi stessi disturbi, dichiarando: “Il paradiso è un posto dove non voglio andare, perché quando vedo il tuo viso, non voglio più morire”.

“The First Time”(Columbia Records/Sony Music) il nuovo album dell’hitmaker australiano The Kid Laroi è uscito il 10 novembre 2023. Composto da 20 brani, il disco include featuring con superstar internazionali tra cui Justin Bieber in “STRANGERS PT.2 (Interlude)” e YoungBoy Never Broke Again & Robert Glasper in “CALL MEINSTEAD”.

L’ultima traccia dell’album è “Kids Are Growing Up”, nella quale, in un momento di completa consapevolezza, The Kid Laroi ammette: «Crescendo ho guardato le interviste dei miei rapper preferiti, non ci credevo quando dicevano che non è tutto come sembra, ma ora che sono qui, mi rendo conto che dicevano la verità».

L’album è stato anticipato dai brani “What’s The Move?” feat. Future & Baby Drill, “What Just Happened”, “Bleed” e il singolo attualmente in rotazione radiofonica “Too Much” feat Jung Kook e Central Cee.

LAROI, classe2003, è nato in Australia ed è cresciuto ascoltando le icone hip-hop e R&B americane come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West. Ha suscitato grande clamore il suo primo mixtape “F*CK LOVE” pubblicato a soli 17anni, debuttando nella top 10 della Billboard’s 200 chart, e da lì non si è più fermato.

Tra le ultime hit della giovane superstar mondiale: “STAY” feat. Justin Bieber (4 MILIARDI di stream, #1 dell’Airplay radiofonico e 4X Platino in Italia), “Love Again” (250MILIONI di stream), “Thousand Miles” (400 MILIONI di stream), e “WITHOUT YOU”(1,5 MILIARDI di stream e ORO in Italia).

Biglietti disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 1 febbraio 2024.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 2 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.