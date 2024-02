LOUISE LEMÓN: svela il video di “Tears as Fuel”

La regina del death gospel LOUISE LEMÓN torna con il suo nuovo affascinante album “Lifetime of Tears”, in uscita il 23 febbraio 2024 su Icons Creating Evil Art.



Oggi viene svelato il video del nuovo singolo “Tears as Fuel”, girato a Barcellona nel novembre scorso. Guardalo qui:

Ascolta “Tears as Fuel” qui: https://icea.ffm.to/tearsasfuel



Con una voce che ricorda Cat Power, Lana Del Rey e il suono noir e arioso di PJ Harvey, LOUISE LEMÓN ha la capacità di evocare la bellezza dalla disparità, con i suoi testi oscuri e onesti che coniugano dolore, desiderio e disperazione. La sua voce incantevole, inquietante ed eterea è il fulcro di “Tears as Fuel”, accompagnata da un pianoforte profondo ed emozionante.

A proposito del nuovo singolo LOUISE LEMÓN ha dichiarato: “Quando tutto ciò che hai con qualcuno sono le lacrime, le bevi come se fossero vino. Ho iniziato a dirmi: se l’amore è vero, ti farà davvero del male, perché altrimenti ci sarebbero solo queste lacrime. Quando non hai niente, il dolore è qualcosa, quindi a volte preferisci aggrapparti a quello piuttosto che rimanere senza niente. I musicisti con cui suono sono andati oltre, incorporando la loro passione e facendo sì che questo dolore prendesse vita e diventasse qualcosa che è amore“.



“Lifetime of Tears” segna una tappa significativa nella carriera di LOUISE LEMÓN, che prende in mano le redini e mette in mostra le sue eccezionali doti di autrice e produttrice. Conosciuta per il suo suono potente ed evocativo, LOUISE LEMÓN ha nuovamente collaborato con il bravissimo Randall Dunn, l’acclamato produttore che ha lavorato con artisti iconici come Thurston Moore, Zola Jesus, Sunn O))), per il processo di missaggio/masterizzazione dell’album. La collaborazione promette di elevare la sua musica a nuove vette, affascinando gli ascoltatori di tutto il mondo.



‘LIFETIME OF TEARS’ Tracklist

Shattered Heart Tears as Fuel Midsummer Night Lifetime of Tears Feels So Good Pure Love Northern Lights Mourn His Breath All I Get Topanga Canyon

Louise Lemón ha raccolto ampi consensi per i suoi lavori precedenti, tra cui due album di grande successo e l’EP “Devil”. Si è guadagnata il meritato titolo di “Regina del Death Gospel”, ricevendo recensioni entusiastiche e articoli da importanti pubblicazioni musicali di tutto il mondo. Pezzi importanti in diverse edizioni nazionali di Metal Hammer, Powerplay, Revolver Magazine, Zero Tolerance, Close-Up, Sonic Seducer, Orkus, Gaffa e molti altri hanno cementato il suo status di artista accattivante e che sfida i generi.

