KERRY KING: il nuovo singolo solista del chitarrista degli SLAYER

LOS ANGELES, CA (Lunedì, 5 febbraio 2024) Forum di Los Angeles, poco prima della mezzanotte di sabato 30 novembre 2019. Kerry King degli Slayer si trovava al centro del palco, le sue catene d’ordinanza pendevano dalla cintura, si è diretto verso la destra del palco, ha sganciato le catene e le ha tenute in alto, le ha lasciate cadere sul pavimento, si è girato e ha abbandonato le scene.



“Sapevo fin dall’inizio che non avevo finito e non avevo intenzione di non continuare a suonare“.

-Kerry King



Con abbastanza materiale nuovo per due album completi, tutti scritti da King, se non fosse stato per la pandemia COVID, il suo tanto atteso progetto solista sarebbe probabilmente nato nel 2020. Per il suo album di debutto, “From Hell I Rise”, in uscita il 17 maggio per Reigning Phoenix Music, King alla chitarra solista ha arruolato il batterista Paul Bostaph (Slayer), il bassista Kyle Sanders (Hellyeah), Phil Demmel (ex Machine Head) alla chitarra solista e il cantante Mark Osegueda (Death Angel). La maggior parte dell’album solista di King è stata registrata agli Henson Studios di Los Angeles in circa due settimane ed è stata terminata lo scorso giugno con il produttore Josh Wilbur (Korn, Lamb of God, Avenged Sevenfold, Bad Religion).



“Non sapevo cosa pensare… del resto si trattava di Kerry King degli Slayer che ho ascoltato un milione di volte“, ha detto Wilbur. “È una presenza molto ingombrante. Non direi che Kerry sia egocentrico, ma ha fiducia in se stesso, il che è una buona cosa. Questo è ciò che si chiede alle rockstar e alle band. Non dà mai l’impressione di essere un idiota o un cattivo ragazzo, ma sa esattamente cosa vuole. Non fa giri di parole. Dice semplicemente: ‘Non voglio fare questo, ma quest’altro’. È molto diretto perché ha fiducia in sé. Mi è piaciuto molto lavorare con Kerry“.

Secondo King, la nuova musica consiste in “vari argomenti religiosi, alcune tematiche legate alla guerra, roba pesante, roba punk, roba doom e roba spettrale, il tutto a una velocità erculea. Se vi sono piaciuti gli Slayer in qualsiasi parte della nostra storia“, aggiunge, “c’è qualcosa in questo disco che vi piacerà, che sia punk classico, punk veloce, thrash o semplicemente heavy metal!“.

Oggi esce anche “Idle Hands”, il brano di debutto del prossimo progetto solista di King. È veloce, aggressivo, vi scaglierà contro un muro, vi lascerà senza fiato… e ne vorrete ancora. Potete ascoltarlo QUI.



“Tutti noi di RPM siamo molto entusiasti di collaborare con Kerry King, ed è un onore lavorare al suo primo album da solista“, ha dichiarato il co-fondatore e presidente di RPM, Gerardo Martinez. “La gioia di aver lavorato all’ultimo album degli Slayer, ‘Repentless’, e di essermi riunito con mio fratello nel suo nuovo viaggio musicale è enorme!“.



Come ammette King, “Anche se il disco è già pronto, ho ancora tante canzoni da finire. Questo è ciò che so fare… il primo è la musica, il secondo è il metal. Fa parte della mia vita da 40 anni e non ho ancora finito“.



KERRY KING:

Kerry King, chitarrista co-fondatore degli Slayer, è uno dei musicisti più immediatamente riconoscibili e rispettati del thrash/punk/metal e, negli ultimi 40 anni, è stato il pioniere di alcune delle musiche più brutali e rivoluzionarie mai create. King ha scritto o co-scritto alcune delle canzoni più amate degli Slayer, tra cui “Mandatory Suicide”, “Repentless”, “Hell Awaits”, “Disciple” e “Raining Blood”. Conosciuto per la sua fedeltà ai Raiders, per il suo amore per i serpenti e per il suo gusto per lo Jagermeister, King è schietto, supponente e autentico fino al midollo. Il metal scorre nelle vene di King, sa come scrivere ciò che scrive e non ha intenzione di cambiare. In perpetuo, Kerry King si autoproclama “metal kid”.