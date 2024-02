WILLIAM FITZSIMMONS – il cantautore indie-folk a Milano a maggio

Il menestrello indie-folk William Fitzsimmons si imbarcherà presto in un tour per celebrare i quindici anni di The Sparrow and the Crow, il suo album di maggior successo. Il tour prevede un’unica tappa italiana, lunedì 13 maggio 2024 all’Arci Bellezza di Milano. I biglietti sono già disponibili su Dice; per accedere al concerto sarà necessaria anche la tessera ARCI.

Durante questo tour, tutto in location intime, Fitzsimmons eseguirà The Sparrow and the Crow nella sua interezza per la prima volta in assoluto in Europa, assicurando un’esperienza unica e carica di nostalgia ai fan di tutto il continente. L’album, pubblicato nel 2008, rappresenta un momento cruciale per la carriera di Fitzsimmons e si è guadagnato un ampio consenso grazie a testi toccanti, melodie brillanti e profondità emotiva dei brani.

I critici lo hanno acclamato come un capolavoro, con riconoscimenti che sottolineano l’impatto dell’album. Il Washington Post lo definì all’epoca un «album triste ma delicatamente adorabile», mentre il Boston Herald scrisse: «estremamente struggente e tuttavia così delicato che temi che un soffio possa farlo uscire dal lettore CD, il racconto del divorzio del cantautore Fitzsimmons è quasi un capolavoro. Richiamando sia il folk rock ruspante del primo Joe Henry che l’intimità maledetta di Nick Drake, The Sparrow and the Crow trasforma la tragedia in arte e bellezza senza sminuirla.».

Per commemorare questo traguardo, Fitzsimmons ha curato una scaletta che porterà gli ascoltatori in un viaggio intenso attraverso le tracce dell’album, rivisitando l’emozione vivida e la narrazione che lo hanno reso un classico senza tempo, oltre ad eseguire gli altri brani preferiti dai fan.

WilliamFitzsimmons.com

WILLIAM FITZSIMMONS

Lunedì 13 Maggio 2024

Milano, Arci Bellezza – via Giovanni Bellezza, 16/A

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Dice.

Posto unico in piedi: € 15,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto.

Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI.

Info: https://barleyarts.com/il-cantautore-indie-folk-william-fitzsimmons-a-milano-a-maggio-con-un-tour-dedicato-a-the-sparrow-and-the-crow/