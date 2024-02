AC/DC – Unica data italiana sabato 25 maggio 2024 alla RCF Arena di Reggio Emilia

La leggendaria band da milioni di dischi degli AC/DC oggi fa fremere milioni di fan con l’annuncio del POWER UP European Tour.

Il tour dedicato a POWER UP, il loro ultimo album in studio che ha raggiunto la prima posizione in classifica in 21 paesi del mondo, vedrà la band esibirsi in 21 show in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda durante la prossima estate.

POWER UP sarà il primo tour in Europa dopo più di otto anni e vedrà la band salire sui palchi degli stadi e delle arene più grandi del continente. I biglietti nominali per l’unica tappa italiana di sabato 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle 10 di venerdì 16 febbraio; sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per account.



Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing.

I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni.

L’accreditamento allo show italiano per gli ospiti con disabilità è gestito dalla Onlus Mani Amiche. È possibile fare richiesta a partire da oggi unicamente su ManiAmicheOnlus.org. Le richieste saranno accettate seguendo l’ordine cronologico di ricezione fino a esaurimento posti all’interno dell’area prevista. Richieste inviate tramite altri canali(social o mail) non saranno prese in considerazione.

Frecciarossa è treno ufficiale della tappa italiana: chi ha un biglietto per il concerto potrà acquistare su Trenitalia.com i biglietti della Speciale Eventi con sconti dal 20% all’80% per raggiungere comodamente Reggio Emilia.

Saranno previsti inoltre dei treni speciali i cui dettagli saranno diffusi al più presto.

Virgin Radio è radio ufficiale dell’unica data italiana degli AC/DC.

Sarà presto disponibile sugli store digitali Barley Arts x AC/DC, un’app gratuita per iOS e Android sviluppata da AJepCom che conterrà tutte le informazioni utili sul concerto italiano.

Gli AC/DC si sono esibiti per la prima volta il 31 dicembre 1973 al Chequers Nightclub di Sydney, in Australia. Sono oggi una delle più influenti band della storia, con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo. Back In Black è l’album di una band più venduto della storia e il terzo album più venduto in assoluto per un artista, con vendite di oltre 50 milioni di copie a livello mondiale.

Gli AC/DC sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2003 oltre che nella Music Victoria Awards Hall of Fame nel loro paese, l’Australia. La formazione continua a racimolare sold out negli stadi di diversi continenti, vendere milioni di album ogni anno e generare miliardi di stream.

Per onorare i loro cinquant’anni come la più grande band di rock and roll del mondo, gli AC/DC – Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Matt Laug alla batteria e un nuovo bassista a proseguire l’opera di Cliff Williams – torneranno a suonare per le loro legioni di fan che continuano a crescere anno dopo anno.

AC/DC POWER UP EUROPEAN TOUR – TUTTE LE DATE

17 Maggio – Germania – Glesenkirchen, Veltins Arena

21 Maggio – Germania – Glesenkirchen, Veltins Arena

25 Maggio – Italia – Reggio Emilia, RCF Arena

29 Maggio – Spagna – Siviglia, La Cartuja Stadium

5 Giugno – Paesi Bassi – Amsterdam, Johan Cruyff Arena

9 Giugno – Germania – Monaco, Olympic Stadium

12 Giugno – Germania – Monaco, Olympic Stadium

16 Giugno – Germania – Dresda, Messe

23 Giugno – Austria – Vienna, Ernst Happel Stadium

26 Giugno – Austria – Vienna, Ernst Happel Stadium

29 Giugno – Svizzera – Zurigo, Letzigrund Stadium

3 Luglio – Inghilterra – Londra, Wembley Stadium

7 Luglio – Inghilterra – Londra, Wembley Stadium

13 Luglio – Germania – Hockenheim, Ring

17 Luglio – Germania – Stoccarda, Wasen

21 Luglio – Slovacchia – Bratislava, Old Airport

27 Luglio – Germania – Norimberga, Zeppelinfeld

31 Luglio – Germania – Hannover, Messe

9 Agosto – Belgio – Dessel, Festivalpark Stenehei

13 Agosto – Francia – Parigi, Hippodrome Paris Longchamp

17 Agosto – Irlanda – Dublino, Croke Park

BIGLIETTI PER LA DATA ITALIANA

IN VENDITA DALLE 10 DI VENERDÌ 16 FEBBRAIO

IN ESCLUSIVA SU TICKETONE.IT E NEI PUNTI VENDITA TICKETONE

