GAVIN DeGRAW – Unica data italiana il 18 ottobre 2024 a Milano

Un anno dopo il suo ultimo concerto italiano, esaurito in prevendita, Gavin DeGraw sarà di ritorno con un’unica data del tour che festeggerà il ventesimo anniversario dell’album di esordio Chariot: venerdì 18 ottobre 2024 all’Alcatraz di Milano.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il fan club dalle 10 di martedì 13 febbraio; le vendite apriranno su Ticketone e Ticketmaster alle 10 di venerdì 16 febbraio.

Nel 2003 Chariot aveva fatto risuonare in tutto il mondo la voce inimitabile di Gavin DeGraw grazie alle hit mondiali Follow Through, I Don’t Want To Be e la stessa Chariot. Nel 2008 il suo secondo album omonimo, Gavin DeGraw, è entrato nella Top 10 della Billboard Top 200 grazie al singolo disco di platino In Love With a Girl. Sweeter, certificato oro nel 2011, lo ha visto tornare nella Top 10 con il singolo quattro volte disco di platino Not Over You. Nel frattempo, il suo duetto del 2013 con Colbie Caillat We Both Know, scritto per la colonna sonora del film di Lasse HallströmVicino a te non ho paura, ha ottenuto una nomination ai Grammy Awards nella categoria Best song written for visual media.

Gavin DeGraw è un talento raro, che può condividere senza problemi il palco con Billy Joel e The Allman Brothers o con i Maroon 5 e Shania Twain. Nel 2016 Something Worth Saving ha ottenuto il plauso della critica da USA Today, Billboard, Entertainment Tonight e Huffington Post.

Nel settimo album in studio, Face The River, Gavin DeGraw ci offre un posto in prima fila per assistere alla vita meravigliosamente selvaggia dei suoi defunti genitori Lynne e John Wayne, raccontando i suoi ricordi più significativi di una storia senza tempo con la sua particolare fusione di pop, soul, country, folk e funk.

GavinDeGraw.com

GAVIN DeGRAW

2024 World Tour

Venerdì 18 Ottobre 2024

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Info: https://barleyarts.com/234604-2/