Mahmood racconta “Nei letti degli altri”: «Un viaggio nella mia intimità»

Il successo era annunciato per il cantante milanese, di padre egiziano e madre di Orosei, pronto a tornare, venerdì 16 febbraio, con il nuovo attesissimo album, “Nei letti degli altri” (disponibile in pre-save e in pre-order nei formati fisici), annunciato tramite l’originale campagna di comunicazione, diventata subito virale in rete, che ha visto Napoli, Roma e Milano disseminate di materassi con frasi poetiche e la firma di Mahmood.

Un ritorno che arriva a due anni e mezzo dal fortunato “Ghettolimpo”, anticipato dal singolo “Cocktail d’amore” e proiettato in orbita da “Tuta Gold”. «Questo pezzo è nuovo per me e rappresenta il nucleo dell’album, a cui sto lavorando tanto da due anni e mezzo», spiega l’artista. «“Tuta Gold” è nata quest’estate, dopo un rave a Berlino, fuori dalla tenda, fumando con gli amici.

È un viaggio tra presente e passato, attraversa ricordi di una relazione passata, quasi adolescenziale, per cui torna ai momenti meno felici del mio passato, ma con un risvolto positivo, perché negli ultimi anni sono riuscito a superare certe situazioni spiacevoli del passato. Anzi, le ringrazio, perché mi hanno fortificato».



C’è voluto del tempo per Mahmood, una pausa dalla scrittura servita a lasciar decantare le emozioni di un periodo non facile della sua vita (innescato, tra il resto, dall’incendio della sua casa a Milano) e tornare a tradurle in musica con una consapevolezza nuova. «Sento che disco dopo disco la mia scrittura si evolve.

Il tempo necessario, che mi sono preso da “Brividi”, mi è servito per arrivare a una maturità e sentire che i miei brani fossero cambiati», confessa Alessandro. «A livello emotivo sono maturato molto, sono più empatico e più sincero con me stesso, ma credo anche che questo disco mi abbia fatto tornare alle origini.

Ho pensato tanto al mio punto di partenza, al perché ho iniziato a fare questo lavoro, al perché l’ho voluto tanto e nel modo di raccontare le storie l’album si avvicina a “Gioventù Bruciata”. “Nei letti degli altri” svela tanti lati di me ed è una visione a tutto tondo sulle relazioni».



Intimo e introspettivo, l’album è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti, dove lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, luogo e simbolo in cui tutto accade.

«Il letto è il nostro porto sicuro, il luogo in cui torniamo la sera, guardiamo il soffitto, esorcizziamo i nostri problemi, il luogo dove portiamo le persone che amiamo di più, i nostri migliori amici, ma anche il luogo dove veniamo traditi o tradiamo», racconta Mahmood.

«Negli ultimi anni ho avuto l’opportunità di viaggiare tanto, di stare in tanti letti, in diversi hotel, ma soprattutto ho dovuto cambiare tre case nel giro di pochi mesi, dal letto del mio primo appartamento in affitto sono tornato in quello di casa di mia madre… In questi letti ho riflettuto tanto e ho esorcizzato molti demoni, il che mi ha fatto maturare ed è alla base di questo disco».



Prodotto artisticamente da Marcello Grilli e Francesco Fugazza – «i miei angeli custodi, che mi seguono dal 2016» – “Nei letti degli altri” è un disco dalla forte impronta europea, anche grazie a diverse collaborazioni internazionali, soprattutto sul fronte delle produzioni.

Nei letti degli altri – Le tracce



Un lavoro, che Mahmood ha voluto raccontare alla stampa attraverso l’ascolto in anteprima della title track, «un pezzo che mi ha fatto ragionare sugli sbagli che ho commesso in passato e che continuavo a commettere nelle relazioni»; “Tutti contro tutti”, «che rappresenta un periodo difficile. Sai, quando prendi la prima casa in affitto, ma poi ti brucia il palazzo e a 30 anni devi tornare a casa di tua madre?»; “Il tuo mare”, «un brano che parla di una delle mie relazioni più importanti, del lasciare andare qualcosa che non vuoi lasciare andare».

E poi ci sono i featuring, italiani e internazionali, come “Sempre Jamais” con la star belga Angèle o “Paradiso” ft. Tedua e Chiello: «Il primo pezzo mio, in cui non canto il ritornello», ha concluso Mahmood, che ad aprile partirà per un tour europeo e da luglio tornerà in Italia con una lunga serie di date, coronata da quella annunciata di recente del 21 ottobre al Forum di Milano, andata sold out in meno di 24 ore.



NUOVA DATA

21 ottobre 2024 – Forum di Milano (sold out)



Mahmood – Giuseppe Craca – Padova 2022

È Mahmood l’artista più ascoltato del 74° Festival di Sanremo: la sua “Tuta Gold” è un tormentone schizzato al #1 posto nella Top 50 Italia di Spotify e al #2 posto della Top Songs Debut Global (9-11 febbraio).

Prima anche nella classifica Earone e con 15 milioni di stream globali, la canzone, scritta e composta da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre, che vede alla composizione anche Francesco Catitti, mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo, e che ha riportato Mahmood per la terza volta sul palco dell’Ariston, classificandosi sesto, dopo le due vittorie del 2019 con “Soldi” e del 2022 con “Brividi” insieme a Blanco, ha superato anche i confini nazionali ed è attualmente alla posizione #27 nella Top 50 Global, #2 nella Top 50 Svizzera, #10 nella Top 50 Lussemburgo, #35 nella Top 50 Lituania e in Top 200 in Spagna, Belgio, Estonia, Grecia e Romania.