SIX BY SIX – annunciano il nuovo album “Beyond Shadowland”

I SIX BY SIX, il power trio progressive formato da Ian Crichton (Saga), Nigel Glockler (Saxon) e Robert Berry (3.2), sono lieti di annunciare il loro nuovo album “Beyond Shadowland”, in uscita su Inside Out Music il 26 aprile 2024.

La band ha registrato queste nuove undici tracce presso i Soundtek Studios di proprietà dello stesso Robert Berry.

Assieme all’annuncio del nuovo disco i SIX BY SIX sono lieti di presentare il primo singolo estratto “The Arms Of A Word”:

“Beyond Shadowland” è disponibile per il preorder nei formati Limited CD Digipak, Gatefold 180g Black 2LP (con 4 bonus track esclusive) e in digitale: https://sixbysix.lnk.to/BeyondShadowland

La copertina è stata realizzata nuovamente da Rob Fowler.

SIX BY SIX – “Beyond Shadowland”

Wren

The Arms of a Word

Can’t Live Like This

Obiliex

Only You Can Decide

Titans

Outside Looking In

Spectre

Sympathise

One Step

The Mission

Vinyl-only bonus tracks:

SiX By SiX Orchestra Medley

The Arms of a Word (Instrumental)

Honor Bridge

The Mission (Instrumental)