PENDULUM – l’unica data italiana allo Sherwood Festival di Padova

Il programma di Sherwood Festival 2024 si arricchisce con un nuovo grande nome: quello dei PENDULUM, una tra le più importanti e iconiche band elettroniche di tutti i tempi, che arriverà a Padova il prossimo 11 giugno 2024 per quella che sarà la loro unica data live in Italia!

I biglietti sono disponibili da oggi giovedì 22 febbraio su www.ticketmaster.it e su www.sherwoodfestival.it, e dalle ore 12 di giovedì 29 febbraio anche su www.ticketone.it e su www.ticketsms.it.

I PENDULUM si stanno preparando per un monumentale ritorno dal vivo, in cui ci sarà spazio per tanta nuova musica oltre che per i grandi successi del passato!

LA STORIA

Nel 2005 pubblicano il loro album di debutto, acclamato dalla critica, “Hold Your Colour”, che includeva l’omonimo “Hold Your Colour”, “Slam”, “Fasten Your Seatbelt”, “Tarantula” e “Blood Sugar”, tracce iconiche con le quali i PENDULUM si sono fatti subito conoscere per la loro miscela unica di produzioni ad alto ritmo e spettacoli dall’energia esplosiva. Guidata da Rob Swire e dai compagni Gareth McGrillen e Paul Harding, la band ha raggiunto il disco di platino con l’album d’esordio, entrando immediatamente, di diritto, tra le novità più interessanti e seguite del panorama elettronico del momento.

Nel 2008, con l’uscita dell’album “In Silico“, che si piazza #2 nelle classifiche UK e divenuto subito disco di platino, i PENDULUM si consacrano come una delle band di musica elettronica più importanti al mondo, grazie anche a produzioni iconiche come sono presenti alcune produzioni iconiche come “Granite” e “Propane Nightmares”.



Nel 2010 è stata poi la volta di “Immersion”, il loro terzo album in studio, che ha esordito alla posizione #1 nella classifica UK degli album più venduti e che contiene collaborazioni con gli In Flames, leggende del metal, Liam Howlett dei The Prodigy e Steve Wilson dei Porcupine Tree.

Grazie al successo travolgente dei primi 3 album e alla qualità straordinaria dei loro show, i PENDULUM hanno calcato come headliner i palchi di alcuni dei principali festival del mondo, dal Coachella al Glastonbury, dallo Sziget all’Ultra Music Festival, passando per Rock Am Ring, Download, Reading/Leeds, T in the Park, Creamfields e tanti altri, arrivando a suonare davanti a pubblici di oltre 50.000 persone!

Nel 2018 hanno poi pubblicato quello che è al tempo stesso un greatest hits e album di remix, dal titolo “The Reworks”, che ha rappresentato la chiusura di tutti i capitoli precedenti della band, aprendo la strada a qualcosa di nuovo. Al suo interno, 13 canzoni leggendarie dei Pendulum – dal primo singolo di “Hold Your Colour” dal titolo “Streamline” a “Witchcraft” e “Watercolour” di “Immersion” – remixate da artisti di enorme fama come Skrillex, Noisia e Moby.

OGGI

Oggi la band manca in Italia da diversi anni, ma il suo ritorno è ora alle porte: l’appuntamento da non perdere, per tutti i fan dei PENDULUM e della musica elettronica in generale, è segnato per l’11 giugno allo Sherwood Festival di Padova per l’unica data live in Italia!