ME AND THAT MAN – a maggio tre date in Italia per la band di Nergal (BEHEMOTH)

Nel 2017 esordiscono con l’album “Songs of Love and Death” che subito riscuote i favori di pubblico e critica. Una storia che prosegue con il secondo “New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1” al quale prende parte una serie di artisti della scena metal mondiale, tra cui Ihsahn (EMPEROR), Nicke Andersson (ENTOMBED), Matthew Heafy (TRIVIUM), Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR) e Brent Hinds (MASTODON)

Nel 2020, infine, la pubblicazione del terzo album “New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2” chiarisce definitivamente che non si tratta solo di un side project per Adam Darski aka Nergal, già frontman dei BEHEMOTH. Questa produzione, che vede l’intervento di altri musicisti come Tobias Forge (GHOST), Gary Holt (EXODUS), David Vincent (ex MORBID ANGEL), Randy Blythe (LAMB OF GOD) e Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY), raggiunge le vette delle classifiche europee e conquista il cuore dei fan in tutto il continente.

I ME AND THAT MAN saranno per la prima volta in Italia a maggio, tre show esclusivi a Roma, Modena e Milano. Uno spettacolo unico, dalle atmosfere metal, folk e country, dalle forti tinte blues, ma comunque oscuro, come del resto lo è il suo creatore.

Di seguito i dettagli

ME AND THAT MAN + Guest

3 maggio @Traffic Club – Roma

Evento Facebook: Clicca QUI

Biglietti

Prezzo del biglietto in prevendita: €28 | in cassa la sera dello show: €35

Prevendite presto disponibili su Dice a questo indirizzo.

4 maggio @NotteTempio – Modena

Evento Facebook: Clicca QUI

Biglietti

Prezzo del biglietto in prevendita: €30 | in cassa la sera dello show: €35

Prevendite presto disponibili su Super Ticket a questo indirizzo.

5 maggio @Legend Club – Milano

Evento Facebook: Clicca QUI

Biglietti

Prezzo del biglietto in prevendita: €30 | in cassa la sera dello show: €35

Prevendite presto disponibili su Dice a questo indirizzo.