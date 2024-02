SOPHIE ELLIS-BEXTOR – in concerto il 19 marzo a Milano

La regina indiscussa del dancefloor Sophie Ellis-Bextor, tornata in vetta alle classifiche di tutto il mondo con la sua Murder On The Dance Floor, arriva in Italia per un unico appuntamento martedì 19 marzo 2024 ai Magazzini Generali di Milano.

A distanza di 23 anni dalla sua prima pubblicazione, Murder On The Dance Floor è diventato un autentico fenomeno virale nonché uno dei momenti cinematografici più discussi dell’anno, grazie al film Saltburn e alla sua iconica scena che vede il protagonista Barry Keoghan ballare completamente nudo sulle note della canzone di Sophie Ellis Bextor.

Vecchie nuovi fan si sono riversati sulle piattaforme streaming per ascoltare il brano, che è diventato la colonna sonora di milioni di video su Instagram e TikTok dando vita a un vero e proprio trend. Murder On The Dance Floor continua a conquistare nuovi traguardi a livello globale anche su Spotify e Youtube, insieme al ritrovato successo negli Stati Uniti, dove ha debuttato per la prima volta nella Billboard Top 100 ed è in continua ascesa.

Una delle più significative artiste emerse nella scena pop britannica degli anni 2000, Sophie Ellis-Bextor ha scalato le classifiche con il suo sound dance fortemente influenzato dalla disco music e dal synth-pop anni ‘80. Il brano Murder on the Dancefloor, lanciato nel dicembre 2001, ha consacrato il suo debutto da solista con l’album Read My Lips, diventato disco multi platino in Gran Bretagna, platino in in Australia e disco d’oro in Germania, Francia e Brasile.

Consolidando la sua presenza nelle classifiche britanniche ed europee, Sophie ha continuato a riscuotere successo con album come Shoot from the Hip del 2003 e Tripthe Light Fantastic del 2007. Nel corso della sua carriera, ha esplorato una vasta gamma di generi e stili musicali, abbracciando anche il folk e il pop orchestrale. Ne sono esempio gli album Wanderlust (2014) e Familia (2016), che si discostano dal precedente lavoro dance-pop per abbracciare sonorità differenti, ispirate rispettivamente all’Europa Orientale e all’America Latina. Il suo ultimo album, Hana, pubblicato nella primavera 2023, ha chiuso la trilogia iniziata con Wanderlust e Familia. Ispirato all’Asia Orientale, dove Sophie si è recata in viaggio in Giappone, l’album, dalle influenze synth e prog-rock, ha ricevuto ampi elogi dalla critica e ha rapidamente raggiunto le prime posizioni nelle classifiche del Regno Unito.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di mercoledì 28 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11.00 di giovedì 29 febbraio.