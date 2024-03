GARBAGE – tornano in Italia dopo cinque anni con un unico concerto

Dopo cinque lunghissimi anni di attesa i Garbage, tra le formazioni più iconiche dell’alternative rock degli ultimi trent’anni, tornano in Italia per un unico irripetibile appuntamento: mercoledì 26 giugno 2024 al Circolo Magnolia di Milano. I biglietti saranno disponibili in anteprima per i fan della band dalle 10 di giovedì 7 marzo e le venditeapriranno su Ticketone e Ticketmaster alle 10 di venerdì 8 marzo.

Il concerto della prossima estate sarà una delle rare occasioni per vedere Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker e Butch Vig su un palco europeo. Con oltre 20 milioni di album venduti dal 1995 ad oggi e una delle frontwoman più riconoscibili del panorama musicale internazionale, la band ha conquistato pubblico e critica mondiale con hit come Only Happy When It Rains, Stupid Girl e I Think I’m Paranoid. I loro concerti sono noti per essere carichi di energia, con una Shirley Manson in grado di ipnotizzare il pubblico con il suo carisma.

I Garbage hanno di recente annunciato una nuova edizione di Bleed Like Me (2005), che uscirà il 5 aprile in un vari formati: 2 cd, 1 LP in vinile argento, 2 LP in vinile rosso e versioni digitali in HD con b-sides, rarità, remix e versioni alternative delle hit dell’album.

Virgin Radio è radio ufficiale del concerto italiano dei Garbage.

Garbage.com

GARBAGE

Mercoledì 26 Giugno 2024

Segrate (MI), Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 40,00 + prev. / € 50,00 in cassa la sera del concerto.