Kim Petras: Una regina del pop conquista Milano

Ieri sera, il Fabrique di Milano ha tremato sotto le note di Kim Petras, la regina del pop tedesco che ha conquistato il pubblico italiano con il suo Feed the Beast Tour.



La sua storia è una favola moderna. Nata in Germania e cresciuta in California, ha iniziato a scrivere canzoni a soli 12 anni. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo singolo, “I Don’t Want It at All”, che ha subito attirato l’attenzione della critica e del pubblico.

Da allora, la sua carriera è stata un crescendo di successi. Ha collaborato con artisti del calibro di Dr. Luke, Charli XCX e Fergie, e ha pubblicato due album in studio, “Clarity” (2019) e “Turn Off the Light” (2020).

Il Feed the Beast Tour è la consacrazione definitiva di Kim Petras come una delle star più luminose del panorama pop internazionale.

Kim Petras, icona per una nuova generazione



Oltre alla musica, Kim è un’icona di riferimento per la comunità LGBTQIA+. Ha sempre usato la sua piattaforma per parlare di inclusione e accettazione, diventando un modello per molti giovani.

La sua storia è un esempio di come la determinazione e il talento possano portare a realizzare i propri sogni. Kim Petras è una vera e propria forza della natura, e il suo futuro è senza dubbio radioso.

Foto di Fabrizio Campagnoli