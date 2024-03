Darkest Hour – Con Perpetual Terminal arrivano undici schegge impazzite

Se c’è una band nel mondo metal che negli anni ha prodotto degli autentici gioielli musicali e che, ingiustamente, è stata estremamente sottovalutata, quella si chiama Darkest Hour, che invece zitti zitti hanno cacciato fuori una mina che spara undici schegge che, insieme, prendono il titolo di “Perpetual Terminal”.

Attivi da quasi trent’anni (si ragazzi nel 2025 qualunque cosa sia nata e stata scritta nel 1995 compirà trent’anni, ma questo trauma, o presa di coscienza che dir si voglia, lo affronteremo poi), il quintetto ha subito svariati cambi e ribaltamenti di formazione che però hanno, da sempre, due elementi cardine: John Henry, voce e anima della band, e il chitarrista Mike Schleibaum.

Che qualcosa iniziasse a bollire in pentola lo si era capito dalla pubblicazione della title track “Perpetual Terminal” che ha anticipato, in perfetto stile Darkest Hour, il decimo album della band.

Bastano poche note per comprendere che Nico Santora, neo membro della band in sostituzione di Mike Carrigan, si è chirurgicamente inserito nella band apportando la sua idea di chitarra, senza però sovrastare i tratti tipici di Henry & Co.

La batteria, eccellente come sempre, è lo zoccolo duro dell’intera composizione, versatile per stile e cambi tempo, che consacra ancora una volta il lavoro eccellente portato avanti da Travis Orbin.

Quando si fa una recensione solitamente si prendono i tre o quattro pezzi migliori, si analizzano e poi si rimanda il lettore/ascoltatore all’album intero. Facile a dirsi quando si è di fronte ad un prodotto scarno e banale, ma è decisamente complicato quando si maneggia un lavoro di questo calibro.

Con il consiglio, quasi obbligatorio, di consumare “Perpetual Terminal”, provo a sintetizzare, a malincuore, i pezzi più significativi.

Se il primo brano sembrava quasi una sorta di riscaldamento, gli schiaffi metaforici iniziano a volare con “Societal Bile”, un concentrato di qualità ed aggressività quasi tipici di una band giovane, piuttosto che di un gruppo storico e vissuto.

Fin da subito è notevole il lavoro di John Henry, che sembra non sentire per nulla il passaggio del tempo e che su questo pezzo, così come su altri, dimostra di aver irrobustito la sua voce, studiando ed approfondendo alcune sfumature.

“One With The Void”, a mio modesto parere il brano più incisivo dell’intera composizione, ne è l’esempio più concreto. Per nulla scontato nella melodia e con sonorità oscure, ma allo stesso tempo calde, è un pezzo estremamente complicato dal punto di vista del cantato, a tratti quasi sibilante, perfettamente in sintonia con la chitarra solista che riempie, arricchisce e dà un effetto di suspense ad un brano che è una salita continua.

Per fare musica ci vogliono carisma, passione e costanza, tutte caratteristiche che i Darkest Hour accompagnano ad un aspetto che hanno i pochi: la tecnica, sapientemente abbinata da una qualità eccellente e che porta ogni produzione ad un gradino sempre più alto.

I riff, dà sempre protagonisti delle composizioni della band, trovano in questo album una nuova chiave espressiva che, come anticipato nell’introduzione, vede l’ingresso a gamba tesa di Nico Santora, forte della sua lunga militanza in band di alti livelli come, giusto per citarne una, i Suicidal Tendencies. Non è facile inserirsi in una band con una sua storia ed un suo imprinting, ma Santora lo ha saputo fare e pezzi come Mausoleum ne sono la dimostrazione

Non solo di chitarre distorte è fatto il metal(core) e l’intro di “Goddess Of War, Give Me Something To Die For”, estremamente suggestivo, è decisamente uno dei numerosi e validi esempi di questo album.

Come vedete, è difficile limitarsi a pochi brani e lo è ancora di più quando si è anche un filino fan della band. “Perpetual Terminal”, in definitiva, è la consacrazione di quasi trent’anni di carriera, e che, a conti fatti, è un album estremamente attuale e contemporaneo che nulla ha da invidiare a band ben più famose, con magari una promozione migliore ma una resa decisamente nella media.

La tracklist di Perpetual Terminal dei Darkest Hour:

Perpetual Terminal Societal Bile A Prayer To The Holy Death The Nihilist Undone One With The Void Amor Fati Love Is Fear New Utopian Dream Mausoleum My Only Regret Goddess Of War, Give Me Something To Die For



Testo di Francesca Carbone