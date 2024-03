DON TOLIVER – una data in Italia a luglio

Arriva in Italia con un’unica data il rapper soul Don Toliver, che sarà protagonista il 9 luglio 2024 al Carroponte di Milano. L’artista dotato di un’incredibile grinta è pronto a infuocare il proprio pubblico con uno straordinario appuntamento.

L’artista hip-hop soul Don Toliver ha rilasciato il suo nuovo attesissimo singolo, “Bandit”, disponibile da subito via Atlantic Records. Don e la sua Hardstone crew sono al centro della scena nel video musicale ufficiale, in sella alle loro moto, tra cui due della collezione personale di Don, mentre sfoggiano le caratteristiche giacche personalizzate disegnate da Elliot Evan, con l’emblematica scritta “Hard Stone Psycho”.

Dall’ottobre 2023, Toliver ha offerto un assaggio di “Bandit” durante le sue esibizioni dal vivo, lasciando i fan in trepidante attesa dell’uscita ufficiale che riproduce “One More Hour”dei Tame Impala. “Bandit” è il primo singolo di Don Toliver dopo l’acclamato terzo album in studio dello scorso anno, Love Sick, disponibile ora in una Expanded Deluxe Edition. L’album include la canzone preferita “Private Landing (Feat. Justin Bieber & Future)” e singoli di successo come “Leave The Club (Feat. Lil Durk & GloRilla)”,”4 Me (Feat. Kali Uchis)” e “Slow Motion (Feat. WizKid)”.

Love Sick è arrivato insieme all’omonimo cortometraggio autoprodotto, che si è rivelato tra le immagini più celebri dell’anno, tra cui tre prestigiosi Telly Awards che premiano l’eccellenza nei video e nella televisione su tutti gli schermi. Il video ha ottenuto i migliori trofei in un trio di categorie di “Branded Content”, tra cui due Gold Telly Awards: Craft (per la regia e la videografia/cinematografia) e un Bronze Telly Award: General (per la musica). Altri riconoscimenti includono il prestigioso premio “Best Music Video Film” al quinto HollyShorts Film Festival di Hollywood, dedicato alla presentazione dei migliori e più brillanti cortometraggi di tutto il mondo. Presentato da Rotation (il marchio hip-hop e R&B di Amazon Music), diretto dal pluripremiato regista francese Alexandre Moors (Kendrick Lamar, Juice WRLD, Miley Cyrus) e prodotto da Good Company (Lemonade, Pharrell Williams, Adele), Love Sick è in streaming esclusivo su Prime Video.

Don Toliver – che ha celebrato il successo di Love Sick con un grande tour mondiale – ha programmato una serie di prossime apparizioni ai festival, tra cui le esibizioni di primo piano al Rolling Loud California di Hollywood Park, in California (17 marzo) e al The Governor’s Ball di New York (9 giugno).

Il cantante e artista soul Don Toliver si è guadagnato l’attenzione di tutto il mondo grazie a un sound unico che richiama la sua miriade di influenze musicali tra hip-hop, R&B fumoso, pop ambizioso e persino un po’ di rock ‘n’ roll, creando una propria corsia di confine tra i generi. Dopo il mixtape Donny Womack del 2018, il nativo di Houston ha realizzato il suo debutto completo, Heaven Or Hell, che ha conquistato i posti nelle liste di metà anno e di fine anno di Complex e XXL, mentre Rolling Stone lo ha inserito tra i “10 Biggest Breakthrough Artists of 2020”. Don ha poi unito le forze con Internet Money, NAV e Gunna per il brano 4 volte platino “Lemonade”, che hanno anche eseguito al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon della NBC. Nel 2021 Don ha collaborato con Lil Durk e Latto per “Fast Lane”, brano principale della colonna sonora di F9: The Fast Saga (Original Motion Picture Soundtrack) di Atlantic Records, seguito dal successo di Life of a DON, che ancora una volta mette in mostra la sua fluida capacità di esistere in diversi paesaggi sonori e vanta la produzione di Mike Dean, Hit-Boy, Mustard e altri. In tutto questo, ha raccolto miliardi di stream, ha ottenuto placche di platino e ha ricevuto elogi da parte di media come V MAN, W Magazine, Interview e altri.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di mercoledì 13 marzo. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11.00 di giovedì 14 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.