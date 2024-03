FIRENZE ROCKS 2024 – THE STRUTS e NIGHT VERSES aggiunti alla giornata dei TOOL

Firenze Rocks annuncia due nuovi grandi nomi che si aggiungono alla lineup dell’edizione 2024, i The Struts e i Night Verses saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze nella giornata di sabato 15 giugno prima dei Tool, headliner della giornata.

Firenze Rocks riporta sul palco la band britannica The Struts, noti per la loro imponente presenza scenica. Negli anni i The Struts hanno aperto per i Rolling Stones, i Foo Fighters e i Guns N’ Roses, hanno suonato in festival importanti come il Lollapalooza e il Governors Ball e sono stati headliner dei loro tour mondiali.

Oltre ai The Struts, la giornata del 15 giugno porta sul palco della Visarno Arena i Night Verses. La band californiana, dotata di una grandissima capacità creativa, è rinomata per aver sconvolto le regole del progressive metal. I Night Verses sono ottimi esecutori dal vivo e ora si preparano a donare un’esperienza indelebile ai fan italiani della loro musica.

Gli headliner saranno i Tool, la storica band americana avanguardia del progressive metal protagonista, negli ultimi mesi, sui più grandi palchi come Aftershock, Welcome to Rockville, Louder Than Life e i festival Sonic Temple Arts & Music, oltre all’esibizione unica al Power Trip, che Metal Hammer ha descritto come “uno show da capogiro che ha dimostrato quanto sia singolare la loro arte, un’esperienza trascendentale che supera i confini fra i generi”. La band ha scelto di fare ritorno a Firenze Rocks dopo cinque anni di assenza dal nostro paese, promettendo di regalare ai fan un’esperienza straordinaria e memorabile.

Insieme a loro i già annunciati dEUS, la rinomata rock band belga dal sound elegante e inconfondibile, caratterizzato da un’eclettica combinazione di elementi tratti da diversi generi musicali come punk, blues e jazz, che si uniscono al rock. I dEUS sono riconoscibili per le loro sontuose esibizioni dal vivo, grazie soprattutto alle enormi capacità non solo compositive ma anche tecniche.

Giovedì 13 giugno, gli headliner saranno gli Avenged Sevenfold. Questa data alla Visarno Arena segna un ritorno tanto atteso in Italia per la band heavy metal californiana.

Con la sua sesta edizione, Firenze Rocks dimostra ancora una volta la sua capacità di presentare sul palco della Visarno Arena le star più attese della musica mondiale.

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.